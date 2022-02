Colisão envolvendo um Caminhão e dois veículos na BR-116 em Lages

No início da tarde desta terça-feira,8 as guarnições do ABTR-130 e ASU-481 deslocaram até a BR-116, KM 246 – Área Industrial, onde ocorreu uma colisão envolvendo um Caminhão Volvo e dois veículos de passeio, sendo um AZERA branco e um ETIOS prata da empresa Zappellini.

O veículo AZERA apresentou um princípio de incêndio no compartimento do motor e foi contido pelo condutor deste, já os três caronas saíram do veículo devido ao princípio do incêndio e ficaram às margens da BR com ferimentos aparentes junto do condutor do ETIOS, já o condutor do caminhão nada sofreu.

As guarnições chegaram no local e efetuaram a triagem das vítimas , que foram imobilizadas e conduzidas pelo ASU-481, USB-02 e AC-08 AUTO PISTA até o hospital.

O local foi isolado e sinalizado pela PM, foi espalhado serragem sobre o óleo que estava na pista e também houve a necessidade da limpeza desta devido à peças que se quebraram e se espalharam na rodovia oferecendo perigo ao trânsito local.

Após os procedimentos, as guarnições deixaram o local aos cuidados da PM .

Informações: Bombeiros