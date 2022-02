Aprenda a gelar a cerveja em menos de 1 minuto

Nesse calor, nada melhor do que tomar uma cerveja bem gelada, certo? Claro que isso vale apenas para pessoas maiores de 18 anos de idade. Mas se você tem uma cerveja quente em mãos, o que fazer para deixá-la gelada de maneira eficiente antes de consumir? Separamos quatro dicas para você gelar cerveja rápido!

A mistura de água, malte e lúpulo agrada os brasileiros há muitos anos, principalmente as fórmulas mais leves e refrescantes, como as populares cervejas Pilsen. Afinal, o Brasil é um país tropical e o calor dá as caras praticamente o ano inteiro.

Seja em um churrasco entre famílias e amigos, ou mesmo para relaxar no final do dia, uma cerveja gelada cai muito bem. O problema é que às vezes esquecemos de colocar a garrafa ou a latinha na geladeira e tomar a bebida quente não é uma boa ideia. Por isso, saiba que existem soluções para gelar sua cerveja em apenas alguns segundos.

Como gelar a cerveja rapidamente utilizando uma panela de pressão

Este método é bem prático e certamente vai aliviar o problema de ter comprado a cerveja quente. A única ressalva é que só dá para fazer isso utilizando duas latinhas de cerveja por vez. Aliás, cuidado para não colocar garrafas de vidro, o procedimento pode quebrar o produto, então use apenas latas.

Faça o seguinte: adicione água e bastante gelo dentro da panela. Feche a tampa e chacoalhe com força durante 20 segundos, sem parar. Abra a latinha com muito cuidado e desfrute da sua cervejinha gelada.

Gele a cerveja utilizando gelo, álcool e sal

Você também pode colocar 500 ml de álcool, 500 g de sal e um saco médio e gelo dentro de um cooler ou de um isopor. Misture os ingredientes e coloque as garrafas ou latas de cerveja cravadas na mistura. Em cerca de 5 minutos, os produtos estarão bem gelados. Lembre-se de lavar com água antes de beber, para retirar o sal e o álcool.

Papel toalha molhado funciona também

A opção mais simples de todas é pegar uma folha de papel toalha, umedecer ele e envolver a latinha ou garrafa com o papel úmido. Coloque no congelador e espere por 10 minutos. Pronto, agora é só relaxar.

Com informações Concursos Brasil