Carro dispara no morro da Cruz em Lages e condutor fica gravemente ferido

Um acidente um quanto inusitado ocorreu na madrugada deste domingo (13), no bairro Morro Grande, na zona Leste de Lages, na Serra Catarinense, após um carro disparar e cair do alto do Morro da Cruz até a metade do morro e acabou deixando uma pessoa gravemente ferida após ser arremessada para fora do veículo. Uma outra pessoa acabou ficando abalada emocionalmente, sendo amparada e também conduzida ao HNSP, no Centro de Lages.





Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições dos Bombeiros e do SAMU foram acionadas, por volta das 03h15, até a rua João Odilo Madruga para atender a um capotamento. Após a chegada no local nada foi constatado, sendo que as guarnições se depararam com uma viatura da PM que também não havia encontrado o local do acidente, sendo que os mesmos realizaram rondas por perto da escadaria, enquanto as guarnições dos Bombeiros deslocaram até o topo do Morro da Cruz, onde com uma lanterna um dos socorristas conseguiu visualizar com a luz refletindo na placa do veículo, um VW Gol.

