Mísseis Russos atingem diversas cidades da Ucrânia e população vive momentos de terror

Diante de todos os esforços para poder não acontecer uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, infelizmente na madrugada dessa quinta-feira o Presidente Vladimir Putin autorizou a invasão do território ucraniano pelas tropas russas, onde diversos ataques estão sendo realizados em todo o território ucraniano nessa madrugada de quinta-feira.

Nas redes sociais os alguns vídeos mostra os primeiros ataques que estão sendo realizadas as principais cidades da Ucrânia, onde a população que agora está amanhecendo o dia lá no país está vivendo um verdadeiro terror causado pela Rússia. Os bombardeios atingiram algumas cidades e até o momento não se tem informação exata sobre o número de feridos e até mesmo como o exército Russo está agindo nesse momento.

O que se sabe é que os ataques foram direcionados principalmente para os aeroportos das cidades Ucranianas, sendo que o governo do país já declarou estado de emergência e informou durante uma reunião de emergência das nações unidas que as cidades do seu país está sendo atingidas e atacada pela tropa russa.

Com informações G1