Vamos apostar uma corrida ? Vice-governadora desafia alunos de escola em São Joaquim e advinha o resultado?

Em visita à futura escola Cívico-Miliar de São Joaquim a Vice-governadora Daniela Reinehr desafiou os alunos da Jurema Hugen Palma, no bairro Santa Paulina a apostarem uma corrida com ela.

Os pequeninos toparam na hora o desafio, aliás, como rejeitar uma corrida dessas? E lá se prepararam para a corrida do ano, o Professor Cleber de Souza Neves fez a contagem e os alunos ganharam na arrancada sobre a Daniela Reinehr na primeira bateria, a corredora do Estado de Santa Catarina não estava com um bom desempenho atlético e tentou alcançar, sem sucesso, alguns corredores mirins.

Veja o Vídeo:

Na segunda bateria, a corrida de volta foi ainda pior, os aluninhos da Escola Jurema Hugen Palma viram que a corredora não tinha performance alguma e a deixaram em último lugar.

“Dá próxima vez vou vir preparada, com um tênis ao invés de salto e aí vamos ver de novo quem ganha.” Se consolou extrovertidamente a Vice-governadora.