1948 Carne & Fogo promove jantar harmonizado Serra-Mar na próxima quarta (19)

A gastronomia em São Joaquim vem recebendo novidades e o 1948 Carne & Fogo propõe movimentar o cenário com projetos especiais. Na próxima quarta-feira, 19, a partir das 20h, Edy Costa convida o renomado chef Eduardo Capela para assinar um menu harmonizado entre Serra & Mar.

Mesclando igrendientes de origem desses locais, Eduardo Capela apresenta um menu requintado, harmonizado com os vinhos finos de altitude.

Com vagas ilimitadas, as reservas podem ser feitas através do número 49 991240775

Confira o menu:

Menu harmonizado – 1948 + Chef Eduardo Capela

6 passos – Vinhos à confirmar

1º Passo – Espumante Quinta da Neve Rosé Brut “Charmat” – Sangiovese e Pinot Noir – (Cuvée de Safras)

Ostra Nativa, vinagrete de goiaba serrana e ovas de truta

2º Passo – Quinta da Neve Sauvignon Blanc – 2021 –

Camarão Pistola tostado na brasa, com Tutano

3º Passo – Quinta da Neve Alvarinho – (Cuvée de Safras)

Polvo grelhado, Ajo blanco de pinhão e puré de Limão

4º Passo – Quinta da Neve Alvarinho – (Cuvée de Safras)

Peixe branco na brasa, aipim, masala e tomate verde

5º Passo – Quinta da Neve Pinot Noir – (Cuvée de Safras 2017 e 2019)

Matambrito, Folhas na brasa, limão tostado e emulsão de cenoura com laranja

6º Passo Amália – Método Asti – Moscatel 2021

Sorvete de pinhão e espuma de erva mate