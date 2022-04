Lançado o edital para a construção da “Rua Mais Sinuosa do Mundo” em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim publicou, nesta segunda (25), o edital do processo licitatório para a sua obra de maior impacto turístico: “A Construção da Rua Mais Sinuosa do Mundo” na área central da cidade e que trará 10 curvas, no local onde hoje se situa uma escadaria/belvedere, essa obra deverá superar atual rua mais sinuosa do mundo que é a Lombard Street da Califórnia que contêm atualmente 08 curvas.

O objeto da licitação, na modalidade concorrência pública, é a contratação de empresa especializada para executar a construção da Rua Sinuosa e todo o seu conjunto arquitetônico, urbanístico, luminotécnico e paisagístico em um valor global de R$3.435.523,34.

O edital completo e o processo licitatório já foi publicado no site oficial da Prefeitura de São Joaquim através do link https://www.saojoaquim.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/5088/codLicitacao/208631 e abertura da licitação deverá ocorrer às 09h30min do dia 25 de maio no setor de licitações da Prefeitura de São Joaquim.

Sobre a Rua Mais Sinuosa do Mundo

A Rua mais sinuosa do mundo, até presente momento, é a mágica “Lombard Street” no estado americano da Califórnia. A Lombard Street é um dos pontos de referência mais populares e famosos do planeta, contracenando as épicas produções dos grandes filmes de Hollywood. E Todos os anos, centenas de milhares de visitantes caminham ou dirigem por suas oito curvas íngremes e fechadas, o que deu-lhe o título da rua mais sinuosa do mundo.

Porém, São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, apresenta agora um ousadíssimo projeto que irá retirar este título da Califórnia, se tornando a Rua mais sinuosa do mundo e na área central da cidade.

A rua sinuosa irá tomar o espaço onde antes era uma escadaria em um local, anteriormente, denominado como belvedere. Os recursos para a realização da maior obra turística da história de São Joaquim provém, em sua grande parte, por uma emenda parlamentar do Deputado João Amin e de recursos próprios da Prefeitura em um valor total de cerca R$ 3.435.523,34 em investimentos.

A princípio, a obra foi projetada com 9 curvas, foi posteriormente aumentada para 10, duas a mais que a lendária “Lombard Street” na Califórnia. Além disso, a obra terá um imponente mirante para a cidade, balanço infinito, pergolado, uma nova escadaria para pedestres, fonte de água e o mais arrojado projeto paisagístico já realizado em São Joaquim. Os recursos já estão garantidos e o projeto deverá sair do papel muito em breve, se tornando a mais fantástica obra turística na área central de São Joaquim. Após a conclusão é só chamar o Guniness Book para anotar o primeiro recorde mundial da Serra Catarinense: “A Rua mais sinuosa do mundo” e provavelmente a mais charmosa também.

Por Assessoria de imprensa da Prefeitura de São Joaquim