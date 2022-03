Carne de porco é distribuída de graça em protesto de produtores em Braço do Norte; entenda

Crise enfrentada no Estado motiva o ato, que tem como pano de fundo a alta de custos de produção da suinocultura

Um ato de produtores agropecuários em Braço do Norte distribuiu carne suína de graça para a população na manhã desta terça-feira (29). A iniciativa visou chamar a atenção para a crise no setor, que atinge principalmente os suinocultores independentes.

A crise é motivada, segundo a Associação Catarinense de Criadores Suínos (ACCS), que organizou o ato, pela alta dos custos de produção para a criação dos animais, que superaram até mesmo o valor da própria carne no mercado.

O presidente da ACCS, Losivanio Luiz de Lorenzi, listou, em entrevista à reportagem, o aumento dos preços do milho e da soja, por exemplo, pressionados pela seca no Oeste de Santa Catarina e pela competição no mercado internacional, que opera com o dólar em alta.

O problema atinge com maior força os suinocultores independentes, com menor capacidade de competir no mercado. O setor ainda conta com produtores cooperados e integrados — os que estão ligados à indústria —, ambos também representados pela ACCS.

Escolhida para sediar o ato, a região de Braço do Norte, no Sul catarinense, concentra 40% dos suinocultores independentes representados pela entidade, que atua em todo o Estado. Foram doados mais de 100 suínos pelos produtores para serem distribuídos.

Para mitigar a crise, a ACCS pede apoio do governo Jair Bolsonaro (PL) com eventuais linhas de crédito específicas para os suinocultores e que contemplem também quem esteja negativado, o que é hoje um cenário comum entre produtores.

A entidade quer também redução da carga de impostos na cadeia da suinocultura, pedido que se estende aos governos municipais e ao do Estado, sob gestão Carlos Moisés (Republicanos).

Com informações NSC Total