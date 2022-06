Senar/SC oferece 446 cursos gratuitos no mês de julho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), divulgou a lista de cursos gratuitos para o público do campo no mês de julho. Ao todo são 446 capacitações promovidas em parceria com os Sindicatos Rurais do Estado. O cronograma está disponível no site http://www2.senar.com.br/Evento.

Os treinamentos fazem parte dos programas de Formação Profissional Rural (FPR) e da Promoção Social (PS), realizados mensalmente em todas as regiões do Estado. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que buscam aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades.

As qualificações apresentam técnicas para melhorar a gestão dos negócios rurais e para o desenvolvimento de atividades de complementação de renda, como por exemplo, artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. O cronograma também engloba inclusão digital, drones, operação e manutenção de máquinas agrícolas, turismo rural e organização dos estabelecimentos, emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural, entre outros.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, ressalta que os treinamentos exercem papel importante no aumento da produtividade, bem como na melhoria da qualidade de vida e renda dos produtores. “As capacitações são fundamentais para transmitir novas técnicas e incentivar a inovação dentro das propriedades. Seguimos firmes em nossa missão de gerar conhecimento e oportunidades para o desenvolvimento do meio rural”.

Para o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, as qualificações são essenciais para o fomento do agronegócio catarinense. “São cursos mensais que aperfeiçoam o conhecimento dos produtores e ensinam novas formas de melhorar e ampliar as atividades. “Toda a programação atende as demandas levantadas pelos Sindicatos Rurais, cooperativas e parceiros do setor de cada região. Isso é, sem dúvida, um dos fatores que contribuem para o sucesso dessa iniciativa”.

Interessados devem procurar o Sindicato Rural do seu município para inscrições. Confira programação completa: http://www2.senar.com.br/Evento com especificação de carga horária, local e data.

Por Assessoria de Comunicação – Cidasc