Carlos Moisés assina convênio de R$ 12 milhões para a construção da Ponte das Goiabeiras

A semana começou com uma notícia positiva para uma demanda histórica da Serra Catarinense. O governador Carlos Moisés, acompanhado do secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, assinou convênio com a prefeitura de São Joaquim para a construção da Ponte das Goiabeiras, sobre o Rio Pelotas, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Uma espera que chega ao fim após 30 anos. O investimento previsto é de R$ 12 milhões. O ato ocorreu durante a chegada do voo inaugural da empresa Azul, no Aeroporto Regional da Serra Catarinense, nesta segunda-feira, 4, em Correia Pinto.

“A integração das serras catarinenses e gaúchas vai virar realidade. Quando assumi o Governo recebi essa demanda, estive no local, a comunidade nunca tinha recebido a visita de um governador. Conversei com moradores e conferi de perto as necessidades. Temos ali uma longa história, talvez de abandono, pelas condições de trafegabilidade e risco que a ponte apresentava. É mais um compromisso assumido. Superamos as dificuldades e contamos com parcerias fundamentais para o desenvolvimento daquela região”, pontuou o governador.

A Ponte das Goiabeiras fica na Rodovia Caminhos da Neve. A nova estrutura contará com uma estrutura em concreto pré moldado, com extensão de 160,4 metros. A largura total é de 11,6m, com duas pistas de rolamento e dois passeios um em cada lateral, separados por uma mureta de concreto para proteção dos pedestres, a largura livre do passeio será de 1,90m de acordo com a norma de acessibilidade.

Governador visitou o local em maio de 2021 | Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo/Secom

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, relatou que o local conta com uma ponte precária, de madeira, que foi interditada há cinco anos. “O governador se sensibilizou com essa importante obra que, com certeza, vai mudar a realidade das duas regiões. A nova estrutura é um marco para o desenvolvimento. A prefeitura vai licitar a obra e esperamos entregar a ponte até o final do ano”, relatou.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, destaca que é mais uma demanda histórica dos catarinenses que vai se tornar realidade. “A estrutura estava precária. Quando o governador visitou o local assumiu o compromisso de fazer ações para resolver o problema que se arrasta há décadas. Quem vive na região e precisa transitar pela Ponte das Goiabeiras sabe muito bem dos riscos a que são submetidos. Agora, com a construção de uma nova ponte, haverá mais segurança e conforto.”

Com informações: Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom