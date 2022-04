Em Correia Pinto, governador acompanha a chegada do primeiro voo da Azul

Correia Pinto e a Serra Catarinense decolam rumo ao desenvolvimento econômico e turístico com uma nova conexão com o Brasil e o mundo via Campinas, São Paulo. A chegada do voo inaugural da empresa Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto Regional da Serra Catarinense, nesta segunda-feira, 4, foi acompanhada pelo governador Carlos Moisés, que destacou que o Governo do Estado busca investir também na aviação, fator fundamental para a integração e o progresso do estado.

“A Serra Catarinense está mais perto dos grandes centros do país. É um dia histórico. Depois de 23 anos de espera se torna realidade. Somos um governo programático que consegue tirar da agenda uma série de compromissos. Para viabilizar esse aeroporto foram feitos balizamentos, iluminação, cercamentos, licenças ambientais e outros. Foram cerca de R$ 10 milhões investidos na nossa gestão. Tenho certeza que vamos ter muitos resultados. Vai auxiliar na economia, no turismo e em novas oportunidades”, disse o governador.

Ao destacar e agradecer parcerias, Carlos Moisés ressaltou o apoio da Assembleia Legislativa na aprovação do projeto de regulamentação dos incentivos fiscais para aviação, que prevê menor tributação para quem opera em mais aeroportos catarinenses. O projeto foi aprovado em 2019. Caso a companhia opere voos regulares em, no mínimo, quatro aeroportos de Santa Catarina, a alíquota de ICMS de querosene de aviação reduz de 17% para 12%. E ainda cai para 7%, caso a companhia opere voos regulares em, no mínimo, seis aeroportos catarinenses.

Isso estimula o voo, as operações regionais, que é o que está acontecendo aqui em Correia Pinto”, pontuou o governador.

Durante o ato, Carlos Moisés informou que em breve quer voltar ao município para anunciar a licitação de pavimentação de outra obra importante para Serra Catarinense, a ligação de Palmeira a Correia Pinto, a SC-284. O projeto está sendo analisado na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. “Uma obra que vai fazer com que a conexão se torne mais ágil e rápida até mesmo com o Alto Vale e Planalto Norte de Santa Catarina.”

Outro importante ato que marcou a manhã foi a assinatura do convênio com a prefeitura de São Joaquim para a construção da Ponte das Goiabeiras, sobre o Rio Pelotas, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, no valor de R$ 12 milhões. Uma espera que chega ao fim após 30 anos.

O secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira destacou que o governador Carlos Moisés tem investido forte em infraestrutura para potencializar a vocação de cada região. “É por isso que hoje tiramos do papel duas demandas históricas da Serra Catarinense. O início da operação do voo em Correia Pinto depois de muita batalha, luta de entidades e pessoas, hoje se torna realidade encurtando distâncias, potencializando o turismo e negócios. A partir de hoje, a Serra Catarinense vive um novo momento. Além disso, a Ponte das Goiabeiras, que será construída e assim gradativamente implementando de fato o Caminhos da Neve.”

Novo voo – Aproximando pessoas e negócios

Os mais de 800 quilômetros que separam Correia Pinto e Campinas poderão ser feitos em cerca de 1h15. Serão seis voos semanais, de domingo a sexta-feira. Precisamente às 10h35, desta manhã, o Embraer 195 E1, tocou o solo catarinense, com 60 passageiros, entre eles o técnico em Eletroeletrônica, Alexandre dos Anjos, de São Paulo, que presta alguns trabalhos na região. Ele salientou as vantagens e facilidades com o acesso encurtado entre os dois estados. “É muito bem vindo esse aeroporto. Tempo é dinheiro, então quanto mais opções e mais agilidade, melhor.”

O assessor especial da presidência da Azul, Ronaldo Veras, disse que o voo é muito importante, pois vai ligar a região Serrana ao maior hub da companhia, que é o de Campinas, com várias conexões domésticas e internacionais. “Para nós é um momento de alegria e de agradecimento ao governador Carlos Moisés que não poupou esforços para que pudéssemos celebrar esse momento e todos os envolvidos. O aeroporto está muito bem equipado.”

O prefeito de Correia Pinto, Edilson Germiniani dos Santos, destacou que o dia é especial para o município e toda região. “O aeroporto era uma obra que estava na gaveta, sem condições de operação. O governador se comprometeu e hoje podemos ver essa realidade com o voo, a nova conexão que vai transformar a nossa região. Nossa população merecia este investimento.”

“Eu tenho certeza que estamos inaugurando um novo caminho da nossa história. A Serra Catarinense está recebendo grandes investimentos do Governo do Estado. É um novo capítulo de progresso e desenvolvimento para todos os serranos”, afirmou o chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli.

A administração, operação e manutenção do Aeroporto encontra-se a cargo da empresa INFRACEA.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom