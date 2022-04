O que acontece quando deixamos bebê ‘chorar até dormir’

Em sua definição mais ampla, o treinamento do sono pode designar qualquer estratégia empregada pelos pais para incentivar seus bebês a dormir à noite. Pode ser apenas a implementação de uma rotina noturna ou aprender a ler as indicações de cansaço do bebê. E essas indicações foram uma parte importante das intervenções de Hall.

Também teve importância uma estratégia comumente associada ao treinamento do sono, que costuma causar muito mais polêmica: incentivar os bebês a dormir sem a ajuda dos pais, mesmo quando eles acordam à noite, limitando ou alterando a reação dos pais ao seu filho.

Isso pode significar que pelo menos um dos pais está presente, mas deixa de pegar ou alimentar o bebê para tranquilizá-lo fisicamente. Pode envolver a definição de intervalos de tempo durante os quais o bebê é deixado sozinho, intercalados por intervenções dos pais. Ou, em uma abordagem mais radical, pode significar deixar o bebê no quarto e fechar a porta.

Fonte: BBC