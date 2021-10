Posto de Saúde Flor de Liz em São Joaquim realiza ação  referente ao Outubro Rosa

Outubro é conhecido como o mês de campanha em combate ao câncer de mama e conscientização das mulheres para prevenção, também acende o alerta para o diagnóstico de tratamento precoce.

É comum durante o mês muitas ações relevantes a este tema, e a Unidade de Saúde Flor de Liz do bairro Nossa Senhora Aparecida, promoveu um dia diferente para as mulheres do bairro e também para moradores da localidade de Santa Isabel.

No sábado (09), ocorreu uma série de atividades, dentre elas sorteios de brindes, com uma frase que era debatida entre as participantes, também foi servido um café, que as agentes de saúde foram em busca de apoio e receberam de diversos patrocinadores.

A saúde da mulher é um tema que envolve muito a sociedade e pensando nisso foram realizados 35 pedidos de mamografia, 20 preventivos e 30 testes rápidos capazes de diagnosticar quatro tipos de doenças, HIV, Sífilis, Hepatites B e C. Durante todo o ano estes procedimentos podem ser solicitados na unidade de saúde.

“Ressaltamos que a campanha é importante para conscientizar as mulheres e relembrar esse tema com ênfase, mas não podemos esquecer que a prevenção deve ser um processo contínuo durante todo o ano”, destaca a enfermeira Larissa Martins.

A vice-prefeita Ana Melo Arruda e o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral também acompanharam as atividades desenvolvidas durante o dia de ações.

A Unidade de Saúde Flor de Liz atende moradores dos bairros Bela Vista e Nossa Senhora Aparecida e também a localidade de Santa Isabel, horário de atendimento de segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h às 17h, fone de contato 49 3233 3740.

Fotos: Dionata Costa e Equipe Flor de Liz

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim