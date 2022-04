Policial morre atropelado enquanto realizava atendimento a um acidente de trânsito em SC

policial militar Alexandre Maciel, de 40 anos, morreu após ser atropelado quando fazia a abordagem de um veículo na rodovia SC-108, no centro de Massaranduba, no Norte de Santa Catarina.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, ele estava realizando atendimento a um acidente de trânsito, quando tentou abordar outro veículo. O carro suspeito estava sendo conduzido por um foragido do presídio de Blumenau. O homem não acatou a ordem de parada e atropelou o agente.

O foragido tem passagens por tráfico de drogas e extorsão, informou a PM.

Nota de Pesar da PMR:

luto! É com profundo pesar que o Comando de Polícia Militar Rodoviária informa o falecimento do cabo Alexandre Maciel. O policial estava de serviço neste domingo, 24, quando acabou atropelado na SC-108, por volta das 19h, em Massaranduba. O fato aconteceu no KM 50 da rodovia.

No momento do atropelamento o policial estava realizando atendimento a um acidente de trânsito. Infelizmente, ao tentar realizar abordagem a um outro veículo, que vinha em fuga de outras guarnições da região e seguia pela rodovia, ele acabou atingido. O condutor, de 26 anos, foragido do presídio de Blumenau, com passagens por tráfico de drogas e extorsão, não acatou a ordem de parada e jogou o veículo em cima do militar.

Após cometer o crime, o homem abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. O condutor estava acompanhado de uma mulher que ficou trancada no interior do veículo.

Diversas guarnições da Polícia Militar fazem buscas na região, para tentar localizar o autor do atropelamento.

O policial chegou a ser atendido pelos bombeiros voluntários e foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento de Massaranduba. Apesar dos esforços das equipes, ele acabou não resistindo.

O cabo Maciel tinha 40 anos e já trabalhava no Posto 13 da PMRv há 10 anos. O militar, que ingressou na PMSC em 16 de janeiro de 2006, deixa esposa e dois filhos.

