﻿Invernada Adulta do CTG Barbicacho Colorado conquista o tetracampeonato do Rodeio de Turvo

O Centro de Tradições Gaúchas do Barbicacho Colorado retomou as atividades culturais depois de dois anos de recesso por causa da pandemia.

No último final de semana o grupo de danças adulto participou do Rodeio de Turvo, no sul do estado, onde conquistou o primeiro lugar na categoria danças tradicionais, com isso, a invernada se consagrou tetracampeã do Rodeio de Turvo.

Em Abril o CTG promoveu o Festival Fandango do Sul, projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc de emergência cultural através da Fundação Catarinense de Cultura e Governo Federal. Além disso, a Invernada Veterana do CTG se apresentou na Festa da Madeira em Otacílio Costa.

É a arte e a cultura da serra catarinense em

evidência retomando as atividades depois de um período desafiador. O CTG Barbicacho Colorado continua com seu brilhante trabalho conquistando prêmios e representando muito bem o tradicionalismo de Lages e região.

Fotos: Arquivo Pessoal do CTG