Pronta a documentação para o asfaltamento às localidades do Bentinho e Pericó – Rumo as Vinícolas de Altitude

A Secretaria de Planejamento de São Joaquim entregou, na tarde desta última terça (10), toda a documentação e a parte burocrática de pavimentação asfáltica para duas importantes localidades do interior ao Departamento de Compras que deverá encaminhar para já para a licitação nos próximos dias.

O anúncio foi feito pelo próprio prefeito de São Joaquim Giovani Nunes que destacou a importância das obras: A pavimentação asfáltica em direção a comunidade do bentinho em um valor de investimento acima de 47 milhões e também o asfaltamento em direção ao interior do Pericó no valor acima de 32 milhões.

Este é um investimento do Governo Estadual que foi buscado pela Prefeitura de São Joaquim em um projeto de execução doado pelas vinícolas e tem como o objetivo principal o desenvolvimento do Enoturismo na região tendo como contrapartida da Prefeitura de São Joaquim o Projeto ambiental e a fiscalização da obra.

Para a região do Bentinho os 14.6km irá atender o trecho enoturístico das Vinícolas Suzin e Quinta da Neve. Já na região do Pericó os 12.5km irá complementar o acesso as Vinícola Pericó, Villagio Conti e as demais vinícolas que estão em processo de implantação no local.

-“Enfim, o Governador está firmando o compromisso e a lealdade que tem com o município de São Joaquim, isso tudo através do relacionamento e da amizade que construímos e fico feliz que tudo isso está se materializando hoje”. Destacou o Prefeito Giovani Nunes.