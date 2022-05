Azeites de oliva fabricados no RS conquistam medalhas de ouro em concurso mundial de Nova York

Dois azeites de oliva fabricados em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, conquistaram nesta quarta-feira (18) medalhas de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York. Os azeites premiados são o Blend Exclusivo e o Blend Signature da Estância das Oliveiras.

“Conseguimos ganhar no maior painel internacional de azeite, o que demonstra a qualidade extraordinária do nosso produto”, afirmou André Goelzer, mestre lagar, nome que se dá à pessoa responsável pela produção do produto, e sócio-diretor da empresa familiar.

De acordo com Goelzer, o trabalho da família começou há 16 anos, quando, em parceria com a Embrapa, teve início a pesquisa para entender qual variedade teria maior qualidade na região.

“Era com o intuito da família consumir produtos de qualidade”, relata Goelzer.

A primeira extração foi em 2013, ainda para consumo próprio e, a partir de 2019, o produto começou a ser comercializado. A maior parte, 75%, é vendido na própria Estância das Oliveiras, onde a empresa mantém um projeto de agroturismo. Do restante, entre 12 e 15% é exportado e em torno de 10% é distribuído em estados brasileiros.

Atualmente, são 26 hectares de área plantada de oliveiras, com sete variedades. Neste ano, segundo a empresa, foram produzidos 4,2 mil litros de azeite.

O azeite de oliva da Estância das Oliveiras já havia sido premiado internacionalmente em 2021, no concurso mundial de Azeites EVO iOOC Itália, sendo eleito o melhor azeite de oliva blend do Hemisfério Sul.

Fonte: G1