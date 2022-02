Udesc Lages promoverá evento internacional para setor da maçã

Inicia nesta terça-feira, 22, o 6º Field Day on Rootstocks from CG Series e 8º Giro Técnico, evento voltado para o setor produtivo da maçã. O encontro é organizado pelo Grupo de Fruticultura do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, sob a coordenação do professor Leo Rufato.

A programação iniciará com dois dias de visitas de campo, em pomares comerciais de empresas privadas, nos municípios de Caxias do Sul e Vacaria, no Rio Grande do Sul. O objetivo é avaliar o comportamento e desempenho de novos porta-enxertos. As visitas contarão com interação e mediação de pesquisadores de diversos países como Itália, Espanha e Uruguai, além do Brasil.

Na quinta-feira, 24, ocorrerá um ciclo de palestras no auditório da Associação empresarial de Lages (Acil), também ministradas por pesquisadores internacionais. São esperados cerca de 230 participantes. A programação encerrará, no fim da tarde, com visita em uma área experimental, no município de Painel.

O Field Day on Rootstocks from CG Series, ou Dia de Campo em porta-enxertos da série CG e o Giro Técnico são realizados em parceria com a empresa Agromillora Produção e Comércio de Mudas Vegetais, com o objetivo de discutir e difundir informações técnico-científicas sobre novos porta-enxertos da série CG, dos quais a Udesc possuiu licença de pesquisa em todo o País.

Os apoiadores do evento são a Udesc, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC).

Mais informações podem ser obtidas no site do evento ou por e-mail para fielddayadm@gmail.com.

Assessoria de Comunicação da Udesc Lages