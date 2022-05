Começam trabalhos de desvio de traçado onde houve perda de pista na Serra do Corvo Branco

Equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina retomaram os trabalhos na Serra do Corvo Branco nesta segunda-feira, 30, onde as chuvas do fim de semana resultaram em um novo desmoronamento. Dessa vez, a queda de uma grande placa rochosa ocorreu em um ponto que já estava mapeado como de risco e que passaria por testes de pulsão nesta semana. Com a previsão de mais chuvas para os próximos dias, não estão descartados novos deslizamentos e descolamento de rochas na área.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, ressalta que está mantido o bloqueio da Serra do Corvo Branco, inclusive para pedestres, até que haja condições de segurança para a liberação.

“Liberar o tráfego neste momento seria uma imprudência sem tamanho. O nosso compromisso é, acima de tudo, com a vida dos catarinenses. Estamos realizando os trabalhos de recuperação de forma emergencial. Temos total consciência do tamanho do problema e do impacto que este bloqueio causa na logística de quem mora na região. Ainda assim, nada é mais importante do que a preservação da vida”, destaca o titular da pasta.

Trabalho emergencial

O secretário adjunto da pasta, engenheiro Alexandre Martins, acompanha os trabalhos de recuperação no local. Ele explica que a prioridade, nesta segunda-feira, foi a avaliação investigativa de novos pontos de risco e a continuidade do desvio de traçado onde houve perda da pista, há 20 dias.

“No desvio estamos utilizando a técnica de desmonte a frio de rocha, eficiente e duradoura e que requer um extremo cuidado e atenção das equipes. Estamos tomando todas as medidas de engenharia possíveis para a recuperação dessa importante rodovia. São emergenciais, mas não instantâneas. Não há solução mágica para problemas complexos como os que estamos enfrentando, infelizmente”, frisa o adjunto da SIE.

De Urubici até o corte da Serra, o acesso está 100% liberado. Ainda assim, equipes coordenadas pela SIE realizam melhorias no trecho.

Por Bianca Backes/ Vanessa Pires