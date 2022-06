Perda de pista é recuperado na Serra do Corvo Branco, mas bloqueio segue em razão do risco de deslizamento

Na sexta-feira, equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade alargaram o trecho onde havia ocorrido uma perda de mais de de 50% da pista, com um desmoronamento, na Serra do Corvo Branco.

A largura da via, que ficou com apenas 2 metros após o desastre, já conta com 7 metros, depois deste trabalho inicial.

O secretário adjunto da pasta, Alexandre Martins, explica que goi freio um corte a frio na rocha, aumentando o espaço para passagem.

“Isso dará segurança para alargar ainda mais esse trecho, também para a passagem de maquinário e equipes”, destacou Martins.

Mesmo com o avanço, a via permanece fechada, por razões de segurança. O laudo geológico realizado pela Defesa Civil apontou risco muito grave de novos deslizamentos e possíveis desastres caso não sejam tomadas as medidas necessárias.

O laudo reforça a necessidade da interdição do local para que sejam realizadas obras de reestruturação de segurança – o que está sendo feito pela SIE.

Com informações: Sulinfoco