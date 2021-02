São Joaquim começa a vacinação de idosos a partir de 90 anos contra o COVID-19

Uma nova fase da vacinação contra a covid-19 começou nesta última quinta (11) na cidade de São Joaquim: a imunização de idosos de 90 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde e sua equipe organizou minuciosamente uma estratégia de atendimento para que a operacionalização da vacina seja rápida e eficiente através do sistema de Drive Thru em um espaço montado a frente do Posto Araucária, na rua Paulo Bathke, Centro de São Joaquim.

Já os idosos acamados tanto do interior quanto da cidade serão atendidos em domicílio, para isso os familiares precisam entrar em contato com os postos de saúde dos bairros e fazer um cadastro assim que for possível o profissional irá atender conforme a chegada de novas doses, para realizar o cadastro é necessário entrar em contato através do telefone 3233.2360.

Essas vacinas fazem parte de uma terceira remessa recebida nesta última quarta-feira (10). Sendo chegando um total de 170 doses, sendo que 114 serão destinadas aos idosos e o restante serão utilizados para imunização dos profissionais da saúde.

“O estado fez uma estimativa de 114 idosos a receber as vacinas, o restante será destinado aos trabalhadores da saúde, estamos seguindo todas as recomendações respeitando os grupos prioritários,” destacou Teodoro de Sena.

Para a vacinação, a Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas apresentem Cartão SUS ou CPF e identidade para comprovação da idade. A vacinação começou na manhã desta quinta e terá o horário das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, no Posto Araucária, em dias de semana e até acabarem os estoques.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim