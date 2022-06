Grupo armado invade empresa, rende seguranças e rouba carga de R$ 3 milhões em SC

Um grupo armado invadiu uma transportadora e roubou quatro caminhões, além de cargas avaliadas em R$ 3 milhões na noite do último sábado (4) em Joinville. Segundo a Polícia Militar, oito dos cerca de 15 assaltantes foram presos na manhã de domingo (5) no Paraná.

O crime aconteceu por volta de 23 horas em uma empresa do bairro Atiradores, na região central de Joinville. Os homens estavam armados com pistolas e renderam os seguranças da transportadora, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a PM, eles permaneceram no local durante a madrugada até escolher as cargas que seriam roubadas. Foram levados quatro caminhões carregados com eletrodomésticos, pneus e cobre. A carga foi avaliada em R$ 3 milhões.

No fim da manhã deste domingo, a Polícia Militar do Paraná encontrou três caminhões e as respectivas cargas levadas da transportadora de Joinville. Eles estavam em Araucária, onde também foram presos oito suspeitos de participar do assalto.

As polícias catarinense e paranaense continuam as buscas pelos demais envolvidos no crime, além do quarto caminhão roubado.

Com informações do NSC Total