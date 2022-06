Comissão organizadora define preparativos para 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022

Integrantes da comissão organizadora do 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022 que ocorre de 1º de julho a 31 de agosto, estiveram reunidos na segunda-feira, dia 6 de junho, na CDL Lages, para alinhar detalhes do evento.

Com opções em gastronomia, música, cinema, dança, esporte e aventura, o Festival integra 18 municípios da Serra Catarinense e atrai todos os anos milhares de turistas para a região mais fria do Brasil.

