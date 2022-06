Don Marques Tricot comemora seus 18 anos de sucesso em São Joaquim

É festa na Don Marques Tricot que está comemorando 18 anos de aniversário neste dia 12 de junho, e ontem, sábado (11) festejou com seus amigos e clientes que fazem parte da história da Don Marques com um delicioso coquetel e com as muitas novidades da estação mais charmosa do ano para inspirar seus clientes. Além de muitas surpresas, neste dia foi sorteado a promoção do dia dos namorados onde clientes que compraram presentes para seu amor concorreram ao sorteio de um Rodízio de Pizza para um casal no Tucho’s Pitzzaria é a contemplada foi a Maisa Kauling.

A Diretora e proprietária Sâmia Wojcik realizando o sorteio da promoção

Don Marques Tricot a quase duas décadas atuante no comércio de São Joaquim, desde 2006, conquistando clientes ao longo de seus 18 anos com muita competência, sendo uma loja de referência e credibilidade atuando nos segmentos Feminino, Masculino, Infantil, destacando-se por oferecer artigos de vestuário e acessórios de alta qualidade com bom gosto e elegância. Sempre seguindo as melhores tendências da moda nas estações em especial o inverno, sempre atualizando seus produtos para melhor aquecer seus clientes com muito conforto. Com foco na satisfação de todos os seus clientes e com maior cumplicidade.

Parabéns aos proprietários a todos clientes, funcionários, fornecedorese, muito sucesso Don Marques Tricot.