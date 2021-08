5 técnicas das agências de SEO para você aplicar no seu negócio

As agência SEO são essenciais para qualquer nicho no mercado. Não à toa, as empresas que mais se destacam investem em uma empresa de marketing digital para melhorar o posicionamento do seu site ou blog. Quer entender mais sobre o assunto? Acompanhe o conteúdo que preparamos para você!

Não importa se você é um dentista que quer alavancar o serviço de clareamento dental ou se é um empresário no segmento têxtil, o marketing digital é essencial para todas as empresas que desejam se consolidar no mercado.

Entre as diversas estratégias que compõem o marketing digital, certamente você já se deparou com uma agência SEO, certo?

Mas, você sabe o que significa e por que essa sigla é tão importante para a sua empresa?

Calma! Se você ainda não está familiarizado com esses termos, este conteúdo é para você! Hoje trouxemos um post completo para você tirar todas as suas dúvidas sobre o que é uma agência de SEO. Veja:

O que significa SEO

A sigla SEO é uma abreviação de ‘Search Engine Optimization’ que, traduzindo para o bom português, significa ‘Otimização para Mecanismos de Busca’, como o Google, por exemplo.

Sendo assim, a agência de SEO nada mais é do que estratégias que otimizam o site ou blog da sua empresa, para que eles tenham mais visibilidade em um mecanismo de busca na internet.

Uma boa estratégia de uma agência SEO traz resultados de maneira orgânica para o seu negócio.

Isto é, independente do seu ramo ser clareador dental, a agência faz com que a sua empresa esteja em uma posição de destaque, mesmo sem investir em anúncios.

Mas, atenção: Para que a agência possa executar o trabalho, a sua empresa precisa ter um blog. Esse é o primeiro passo.

A real importância de um Blog

O blog é uma das mídias mais importantes de uma empresa que deseja se posicionar de maneira relevante no mercado.

Será através dele, que será possível a captação de leads nas etapas do funil de conversões, nutre seus leads com conteúdos relevantes e demonstra autoridade e expertise no seu ramo de negócios.

Além disso, o blog gera mais tráfego para o seu site. Portanto, certamente você já percebeu que o blog é o primeiro passo para a criação de uma estratégia de SEO efetiva para o seu negócio.

Mas, como traçar uma estratégia de SEO assertiva? É isso que iremos te explicar nos próximos tópicos. Continue a leitura!

Boas práticas para uma agência de SEO

A seguir, você encontrará as principais dicas para melhorar o posicionamento do seu site ou blog.

Mas, lembre-se que com o auxílio de uma agência SEO com profissionais especialistas, as estratégias tendem a ser mais assertivas e você economiza tempo e muita dor de cabeça.

1. Invista em um dominio próprio

Se você tem um site, certamente você tem um dominio (ex: minhaempresa.com.br). Portanto, mesmo que haja diversas ferramentas disponiveis, o melhor é hospedar o seu blog no seu próprio dominio e ele ficará assim: minhaempresa.com.br/blog

Pode parecer algo inofensivo, mas isso faz com que o seu blog se torne cada vez mais relevante, à medida que você adiciona conteúdos recheados de palavras-chave.

Mas o que são palavras-chave? Entenda:

2. Estude as melhores palavras-chave do segmento

Após criar o blog no mesmo domínio do site, é o momento de definir as palavras-chaves relacionadas ao seu negócio.

Dessa maneira, as suas publicações serão facilmente encontradas quando as pessoas buscarem algo relacionado ao seu nicho.

O primeiro passo para a definição de sua lista é se colocar no lugar de seu cliente e mapear as possíveis perguntas ou dúvidas que ele faria em relação ao seu negócio.

Vamos supor que você é um dentista e que deseja posicionar melhor o seu serviço de clareamento dental. Sendo assim, uma de suas palavras-chave pode ser “melhores clínicas de clareamento dental”.

Com essa informação, você deverá produzir seus conteúdos de maneira que essas palavras chaves, frase e todas as suas variações com a utilização de sinônimos, apareçam o maior número de vezes possível em seu texto.

3. Tenha plugins no blog

Alguns CRMs, como o WordPress, por exemplo, permitem a instalação de plugins com funções específicas para o seu site ou blog.

Entre elas, plugins que facilitam a utilização de técnicas de SEO em seus conteúdos. Com a ferramenta, você tem informações do volume de suas palavras-chave no texto, sugestões de melhorias, e muito mais informações que permitem que você possa otimizar mais os seus textos.

4. Atente-se aos títulos

Um bom título é a porta de entrada para aumentar o número de acessos e sua posição nos buscadores. Além de ser criativo, a utilização de palavras-chave definidas em sua lista é essencial para alavancar seus resultados.

Além do título, procure também inserir subtítulos ao longo do texto que contenham variações de suas palavras chave, pois como mencionado anteriormente, os algoritmos são capazes de identificá-los e considerá-los para a indexação de seu blog.

Utilizando a ferramenta de análise de SEO, você também pode conferir se o número de caracteres do seu título está dentro dos padrões da prévia dos buscadores e também editar o slug de maneira independente para otimizar ainda mais o seu conteúdo.

5. Use e abuse de links de saída

Para um conteúdo mais rico e que mantém o usuário em seu blog ou site por mais tempo e ainda é ainda é uma técnica de SEO recomendada para melhorar a indexação de seu site, procure inserir hiperlinks para páginas do seu próprio site e outros artigos do blog relacionados àquele conteúdo ao longo de seu texto.

Ainda não está certo que a estratégia é para você? Invista em uma agência de SEO

Ao longo desse artigo, você pôde aprender 5 maneiras de fazer uma estratégia de marketing digital dar certo. Mas, se você ainda não está confiante e quer uma orientação melhor para começar o seu site.

A recomendação é: procure uma agência de SEO. Somente profissionais especializados poderão te auxiliar em suas estratégias de maneira que você não perca tempo e nem dinheiro.