Câmera flagra queda de meteoro em Santa Catarina

Um meteoro passou sobre o território de quatro municípios de Santa Catarina nesta quinta-feira, 22. Uma câmera flagrou o fenômeno em Monte Castelo, no Norte catarinense, às 19h26.

O astrônomo amador Jocimar Justino, conta que o evento durou cerca de três segundos e a velocidade foi estimada em mais de 60 mil quilômetros por hora. Ele explica que esse tipo de meteoro não é raro. “Apesar de ter sido bastante belo, o brilho não foi tão intenso para que fosse classificado como bólido ou fireball”.

Além de Monte Castelo, o meteoro passou sobre os territórios de Itaiópolis, também no Norte do estado, Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí, e Santa Cecília, na Serra catarinense.

Jocimar diz que ao flagrar uma queda de meteoro, a população pode reportar à Bramon, a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros.

Há um formulário rápido, que pode ser preenchido de forma on-line por qualquer pessoa. A Bramon solicita as informações para analisar o que aconteceu e contribuir com estudos mundiais sobre meteoros.

O sistema calcula onde o fenômeno aconteceu através dos relatos enviados. “Isso é muito importante pois nem sempre as câmeras registram”, aponta Jocimar.