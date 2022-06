Quem era o jovem morto por tiro acidental quando tio matava porco em SC

O jovem de 18 anos que morreu após ser atingido por um tiro acidental, na sexta-feira (17), quando estava com o tio matando um porco, em Fraiburgo, no Oeste do estado, foi identificado como Vinicius Fioreze.

O jovem era estudante universitário do curso de Engenharia Química, na Unoesc de Videira.

O velório de Vinicius será na tarde deste sábado (18), na Igreja Católica da Comunidade X de Novembro e o sepultamento no cemitério da comunidade.

Familiares e amigos lamentaram a perda nas redes sociais. O irmão do jovem comunicou sobre o falecimento: “Muito triste, com imensa dor no coração comunico o trágico falecimento do meu querido irmão Vinicius”.

Um conhecido se solidarizou com a família e publicou que o jovem tinha “uma vida promissora com muitos sonhos a serem realizados, um jovem do bem”.

Uma educadora também lamentou morte em seu perfil, e falou como lembrava de Vinicius “aluno querido, educado, dedicado, que vi se tornar uma grande homem”.

Tio atirou para matar porco, mas disparo atingiu o jovem

A Polícia Militar foi acionada após o disparo ser ouvido. Ao chegar no local, o tio contou que estava no chiqueiro matando um porco com o sobrinho. O homem contou que disparou uma vez, mas não foi suficiente matar o animal, assim disparou uma segunda vez e o tiro acertou o jovem, informou à PM.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.