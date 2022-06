Gasolina e etanol têm primeira queda de preço depois de três meses de altas

O preço médio do litro da gasolina e do etanol no Brasil teve sua primeira queda simultânea depois de três meses de altas, aponta levantamento da Ticket Log. O etanol teve queda de 1,58%, enquanto a gasolina teve redução de 0,35% no preço médio.

Segundo dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log referentes à primeira quinzena de junho, o litro da gasolina fechou o período vendido no país a R$ 7,52 em média, 0,35% mais barato ao mês anterior. Já o etanol fechou a quinzena a R$ 6,02.

“Os combustíveis tiveram a primeira queda simultânea no preço depois de altas consecutivas que vêm sendo registradas desde fevereiro deste ano. Mesmo assim, vale ressaltar que estamos quase no final do primeiro semestre, com a gasolina em alta de mais de 9%, se comparado a janeiro, e o etanol com 4,6% de aumento”, destaca Douglas Pina, diretor da Edenred Brasil.

Preço médio por estado e região

A região nordeste foi a exceção do período com aumento de 0,01%, mantendo o litro mais caro do país com R$ 7,65 vendido em média. A menor média para a gasolina foi comercializada na região sul, com o litro vendido à média de R$ 7,15.

O menor preço médio de etanol foi registrado no Centro-Oeste, a R$ 5,48. Já a média mais cara deixou de ser comercializada no Sul, como no mês passado, e foi registrada no Norte do País, a R$ 6,26.

Além de apresentar o menor preço para a gasolina, São Paulo também foi o Estado que registrou o menor preço médio para o etanol e o maior recuo no valor do litro do combustível em todo o país, queda de 7,04% passando de R$ 5,10 para R$ 4,74.

Nos destaques das altas mais expressivas de todo o território nacional, na Bahia o etanol ficou 2,25% mais caro e passou de R$ 6,12 para R$ 6,26. A média mais alta para o litro foi comercializada nos postos de abastecimento do Pará, a R$ 6,82.