Celulares com 5G: veja a lista de aparelhos homologados pela Anatel

O sinal de 5G puro (sem interferência de outras frequências) estreia no Brasil nesta quarta-feira, 5. A primeira cidade a oferecer o sinal será Brasília, cujo funcionamento foi aprovado na segunda-feira, 4, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. O sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados. Um arquivo de 5G pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema.

A tecnologia 5G permitirá a estreia da “internet das coisas”, que permite a conexão direta entre objetos pela rede mundial de computadores. Essa tecnologia tem potencial para aumentar a produção industrial, por meio da comunicação direta entre máquinas, e possibilitar novidades como cirurgias a distância e transporte em carros sem condutores.

A TIM será a primeira operadora a oferecer o sinal 5G puro em Brasília. Em princípio, serão instaladas 100 antenas que atenderão entre 40% e 50% da população do Distrito Federal. Nos próximos dois meses, mais 64 antenas passarão a funcionar, elevando o alcance da tecnologia para 65% da população. Em Santa Catarina Florianópolis passará a oferecer o serviço em setembro.

No Brasil, mais de 60 celulares são compatíveis com a quinta geração de internet móvel, segundo a Anatel.

O órgão disponibilizou uma relação de smartphones compatíveis com a tecnologia e homologados no Brasil. Apenas aparelhos homologados podem ser utilizados no país.