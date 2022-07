Baile de debutantes Clube Astrea 2022; Uma tradição Famíliar

O baile de debutantes é um rito de passagem ao qual as jovens são apresentadas oficialmente à sociedade, começando assim uma nova fase de sua vida. E desde o século XVI, o aniversário de 15 anos de uma garota era um momento especial para ela e seus familiares, sentimento que até hoje sobrevive, no entanto, com motivações diferentes.

Quando surgiu na Europa, o Baile de Debutante era uma festa realizada apenas por famílias nobres. Elas faziam a festa para apresentar à sociedade, suas filhas, que teoricamente ao atingir essa idade, se tornavam mulheres. As meninas ganhavam o nome de “debutant”, palavra de origem francesa que significa iniciante ou estreante. Apesar das danças realizadas no ápice dos bailes variarem de acordo com os costumes, a valsa se tornou a dança oficial do evento.

No clube Astrea icônicas apresentações de jovens à sociedade foram realizadas de forma tão mágica que são lembradas até hoje.

Atualmente, as festas de 15 anos, e os bailes de debutantes voltaram a ser grandes acontecimentos, sendo alguns bem moderno e muitos que mesclam a tradição com a contemporânea.



E o baile de debutantes do Clube Astrea são um marco na vida de qualquer garota, afinal, não deixa de ser um belo rito de passagem.

Projeto Debutantes Clube Astrea 2022, o presidente do Clube Fernando T Luiz, ressaltou que além do grande dia, o clube realizará vários encontros para promover a integração entre as meninas, a família e padrinhos, preparando-as da melhor forma para viver este dia especial e único. Meninas entre 14 e 17 anos já podem fazer suas inscrições e curtir toda a programação que envolve o grande evento, que não se resume somente à noite do Baile mas que oferece encontros, jantares, passeios e muita animação e entretenimento para as debutantes.

O Baile de Debutantes significa um momento de união da família, envolto em um glamour característico, que resulta em uma grande satisfação dos pais em propiciarem não somente uma noite de encantamento às suas filhas, mas muitos dias recheados de atividades em que o enorme crescimento de cada uma será sentido ao final do período.

Para muitas mulheres que já debutaram no Clube dizem que: Um grande sonho que a gente tinha, do debu. Era o começo da nossa vida social”, tudo foi maravilhoso e correspondeu aos sonhos de nossa infância, recordam.

E para muita mães que debutaram suas filhas no Clube, dizem: O quanto foi importante celebrar uma época única da vida da filha. Sobre a parte mais emocionante da preparação, e ver como seu bebê cresceu”.

E depois de dois anos, finalmente o Clube Astrea poderá realizar novamente o Baile de Debutantes!

Por conta da pandemia não foi realizado o baile desde 2019, assim, será aceitai nscrições de meninas entre 14 e 17 anos.

Para as jovens que querem participar do Debutantes 2022 do Clube Astrea as inscrições estão abertas até 29/07 e o baile acontecerá em 22/10. Podem ser feitas na secretaria do Clube.

O casal de padrinhos do Baile de Debutantes – 2022, Mayconn Souza de Liz e Marília Borges Fernandes. A rainha Bianca Grillo e o casal Presidente, Fernando luiz e Primeira- dama Taise Souza luiz

Palavras de quem viveu essa marcante experiência; Confira

Marília Delanlho já foi debutante no nosso Clube e deixou uma mensagem para as meninas que estão em idade de fazer o grande baile nesse ano.

Debutante em 2018, Laura deixou um recadinho para as meninas que estão pensando em debutar esse ano: “tá na dúvida se quer debutar? Debute, vai ser incrível!”

Gabriela Velho uma das ex debutante do clube, também mamdou um recadinho.