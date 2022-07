Morada Reino Encantado; Inspirada em um estilo Barn House moderno

Na Morada Reino encantado uma experiência única para quem gosta de cabanas modernas na serra Catarinense! Localizada em São Joaquim, uma cidade famosa pelas vinícolas que produzem vinhos finos de altitude, pelo cultivo de maçã e pelo frio. As cabanas no estilo Barn House, a primeira desse modelo aqui na serra catarinense a Morada Reino Encantado localizada aproximadamente a 3 km do centro da cidade. Um projeto inovador, exclusivo e de alto padrão do casal empreendedor Gabriel Garcia e Cibeli Maciel que se inspiraram em algo diferente, algo que a Serra Catarinense não tinha ainda, uma cabana com uma arquitetura nórdica, buscando referência nas Barn House!! Mistura o moderno design nórdico minimalista em um refúgio sensacional em uma das cidades mais frias no Brasil!

Gabriel e Cibeli seguiram com o projeto de transformar seu reinado em uma morada de Barn Houses no Brasil, a primeira cabana no estilo Barn House a Cabana Lion King e a segunda recém inaugurada a Cabana Queen Lioness são inspiradas em um estilo barn House moderno, a Cabana Queen é toda revestida em telha aluzinco com Interior neoclássico.

Na nova Cabana Queen Liones tem um mezanino que é o quarto, tendo uma vista privilegiada da floresta de araucárias e o Pôr do Sol.

Sobre as Barn House(Casa de Celeiro)

Essas construções são muito comuns nos EUA e na Europa, e ressurgiram com um estilo muito moderno sendo implantado em casas e cabanas pelo mundo a fora!! Esse é o estilo de cabana que a Morada Reino Encantado se inspirou, para fazer esse projeto que já está surpreendente!

Com seus telhados inclinados as 2 cabanas tem uma variedade de características modernas, pois tem uma mistura de tijolos, madeira e muito vidro para hóspedes poderem contemplar toda a natureza existente no reinado, desta forma se construiu uma cabana muito charmosa, acolhedora e moderna!!

O design nórdico é famoso por algumas coisas: janelas grandes, muita luz natural e inteiror claro.

O banheiro é puro Glamour, com um estilo clássico com base contemporâneo e detalhes em dourado.

As duas cabanas proporcionam contato com a natureza, num ambiente todo integrado, as cabana contam com cozinha completa, para os hóspedes fazer suas refeições e claro curtir um lindo visual. Com fogão de indução, microondas, frigobar e diversos utensílios. Sofá cama e Smart TV a cabo e Netflix, cama king e uma deliciosa banheira de hidromassagem. Tendo a área externa com fogo de chão, rede, balanço infinito, churrasqueira portátil, tolhas para pic-nic.

A experiência na Morada Reino Encantado é uma imersão em meio à natureza, com cachoeira, lago, xaxins e araucárias centenárias.

Já imaginou curtir o Pôr do sol, a Lua, as estrelas, tomar um vinho e assar uns marshmallow no firepit.

Cabana Cabana Lion King

A vida é feita de momentos desfrute as da melhor forma.Tenha seus melhores momentos na Morada Reino Encantado. Venha se hospedar aqui!

Para mais informações, entre no link da bio no perfil da @moradareinoencantado

https://beacons.ai/moradareinoencantado

Ou pelo WhatsApp: 4991811956