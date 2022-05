São Joaquim decreta situação de emergência após fortes chuvas provocarem prejuízos no município

Após diversos eventos climáticos que culminaram em um significativo prejuízo para o município de São Joaquim, como as fortes chuvas que trouxeram prejuízos econômicos e humanos para a cidade, a Prefeitura de São Joaquim decretou Situação de Emergência.

O decreto foi publicado após uma reunião de emergência com os membros da Defesa Civil, Secretariado e a Associação de Produtores de Maçã – AMAP, na tarde desta quarta (04), para verificação dos impactos que as chuvas provocaram no município.

O próprio Prefeito Giovani Nunes, o Secretário de Obras Antonio Luiz da Silva Nunes e o Secretário do Planejamento Cezário Flores foram a campo com a Defesa Civil verificar os trechos comprometidos pelos alto volume de chuva que já chegou aos 300mm no acumulado dos últimos dias.

Entre os registros estão o desmoronamento de Pomares de Maçã, vários trechos comprometidos no interior, pontes submersas, comunidades praticamente isoladas, duas mortes durante o período de chuvas, duas casas tiveram problemas estruturais e as famílias tiveram que ser realocadas, além de aulas suspensas devido a problemas de locomoção pelo transporte escolar.

Deslizamento compromete acesso à localidade do Luizinho

Dentre os problemas mais graves no município está a interdição da estrada geral para a Localidade do Luizinho que acabou desmoronando, próxima à barreira sanitária da Cidasc. O Local está sendo interditado e “não haverá chances de recuperação” do trecho, apenas um novo caminho, de cerca de 1km, deverá ser aberto por entre os campos para servir como uma nova estrada geral. A prefeitura ainda informa que os trabalhos deverão ser iniciados quando as condições de solo forem favoráveis após a chuva.

Sendo assim, a comunidade deverá utilizar provisoriamente, nas próximas semanas, o acesso via Morro Grande/Despraiado para acessar a Localidade do Luizinho, até que um novo trecho possa ser aberto pela Secretária de Obras. O acesso para a escola também está comprometido para professores e alunos da localidade.

Veja o Decreto na íntegra: