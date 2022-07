Apostas em e-games atraem cada vez mais jovens no Brasil

Um número crescente de jovens em todo o mundo tem participado direta ou indiretamente de competições internacionais de jogos eletrônicos (e-games) que movimentam bilhões de dólares todos os anos. Além de competirem, o que não falta é fã-clube dos maiores jogadores do planeta.

Entre os e-games mais conhecidos e apreciados estão o Fifa, PES e League of Legends, para citar apenas alguns. Passou a época de considerar tais divertimentos como coisa apenas de “nerd”, pois muito dinheiro está envolvido o segmento.

Outra forma de participação, mais indireta, mas que também envolve muito dinheiro são as apostas online por meio das centenas de empresas do setor em todo o mundo. No Brasil já atuam pelo menos 200 bookmakers – como são chamadas em inglês -, que oferecem a possibilidade de palpites em pelo menos 30 modalidades esportivas, e-games e mesmo em cassinos virtuais.

Este número cresceu muito desde dezembro de 2018, quando o ex-presidente Michel Temer sancionou a lei que legalizou a atividade. Porém, poderá até dobrar a partir do momento que ocorrer a regulamentação e regras mais claras forem estabelecidas.

Só em 2019, portanto no ano seguinte à sanção da Lei por Temer, foram movimentados mais de R$ 7 bilhões em apostas esportivas feiras por brasileiros. Este montante deverá triplicar a curto prazo com a regulamentação. Embora o futebol seja ainda o carro-chefe, as apostas em torneios de e-games estão em franca expansão no planeta azul.

Apesar de os jovens serem os maiores aficionados deste tipo de aposta, é necessário enfatizar que ninguém com menos de 18 anos de idade pode participar no ambiente dos bookmakers virtuais. Além disso, as empresas do setor não admitem mais de uma pessoa por grupo familiar e costumam ser muito rigorosas nestas exigências.

Para se registrar em uma casa de aposta a pessoa deve acessar o próprio site da empresa de sua escolha. A propósito, escolher um bom bookmaker é um passo inicial fundamental. Algumas boas opções são, por exemplo, as casas estrangeiras betclic, 20bet e Unibet. Todas têm muito tempo de atuação no mundo e, o que é mais importante, licenciamento em vários países.

Por meio de tais certificados, emitidos em praças muito rigorosas com o chamado gamble (jogo de azar), atesta-se que uma empresa tem alto nível de operação e um bom nome entre seus clientes, além de respeitar as regras do país onde está instalada. Portugal, Reino Unido e Barbados, nas Bahamas, figuram na lista dos mais exigentes.

A pessoa pode jogar tanto por meio de um PC quanto por simples aparelhos celulares acima e as plataformas têm idêntica qualidade, bom gosto e facilidade de navegação, pelo menos nas empresas citadas acima. Um site intuitivo é sempre preferível para um jogador iniciante.

Após se cadastrar, fornecendo umas poucas informações pessoas e dados bancários, o novo cliente deve solicitar o chamado bônus de boas-vindas para iniciantes. Com este, o usuário poderá ter sua primeira aposta com valor dobrado e ter mais chance de sucesso.

Os sites das casas de apostas têm sum sistema de cotações pelo qual o interessado pode saber quem são os favoritos e o azarões de um determinado evento. Muitas das partidas são transmitidas ao vivo e com uma ótima imagem mesmo pelo celular. Trata-se de um streaming de alta tecnologia, firme e estável.

A ânsia de fazer suas primeiras apostas e ganhar dinheiro pela internet, segundo os mais experientes, deve ser freada pelo bom senso, uma boa estratégia e cautela. Apostar pouco no início é um bom caminho para não se decepcionar. Que a pessoa, especialmente ainda jovem, tire da cabeça a ideia de que ficará rico rapidamente por meio de seus lances pela internet. Melhor encarar tudo como um hobby que até pode propiciar alguns reais extras, mas sempre há a possibilidade de perder e muito. Por isto, paciência é fundamental.

Neste ambiente de apostas é certo que se mexe muito com a paixão de adolescentes e jovens adultos. Para quem ainda é leigo, os e-games são basicamente jogos de computadores ou de consoles que envolvem equipes de jogadores profissionais.

Existem sete tipos principais de e-games:

– First Person Shooter (FPS)

– Real Time Strategy (RTS)

– Multiplayer Online Arena (MOBA)

– Cardgame

– Fighting Games

– Battle Royale

– Esportes Virtuais

As categorias acima são caracterizadas por alguns jogos, que têm torneios regulares regionais, nacionais e internacionais. Em alguns casos chegam a ser transmitidos ao vivo por canais populares como a ESPN. Mas, como apostar online nestes eventos?

Apontados abaixo quatro dos principais mercados da modalidade para que o leitor tenha uma ideia do segmento:

Moneylone

É o mercado mais simples. Trata-se somente de escolher o vencedor de uma partida. Isto é tão fácil nos e-games quanto um jogo de basquete ou vôlei.

Totais

No futebol seria o mesmo que apostar no número de gols que um confronto terá. Quando e trata de um jogo eletrônico de guerra ou combate falamos do número de “mortes” que haverá.

Handicap

Também existe nos e-sports. O que muda é o objeto de vantagem ou desvantagem, o que vai diferir de jogo para jogo

Proposition Bet

Significa um tipo de aposta mais aprofundado nos e-sports. Neste segmento estão as “feras”, jogadores profissionais. Nos Prop Bets a pessoa aposta quem vai faer mais pontos em um round ou no Handicap em um mapa, entre outras opções.

Enfim, vale a pena apostar neste segmento? Se o cliente realmente conhece a área na qual está ingressando então a resposta é sim! Mas se ainda está engatinhando em termos de e-games uma boa dica é escolher apenas um tipo de jogo e jogar por um bom templo até que se familiarize bem com a modalidade. Só depois que souber suas regras e funcionamento deixará de ter prejuízos com seus lances pela internet.

Concluindo, os e-games ainda têm muito em todo o mundo com o avanço da tecnologia de celulares e outras. O Brasil, é claro, está cada vez mais antenado com a tendência e os jovens em nosso País não ficarão para trás nesta tendência.