Casal que viaja de bicicleta de Ushuaia (Argentina) a o Alasca, há mais de um ano e meio chega a São Joaquim

Chegaram em São Joaquim o casal Mica e Chralcan, viajantes há mais de um ano e meio viajam de bicicleta de Ushuaia (Argentina) a o Alasca.

Mensagem do casal:

Chegamos a São Joaquim hoje. Gostaríamos de saber se alguém faria a gentileza de nos permitir montar nossa barraca em seu quintal e talvez tomar um banho, para que possamos continuar nossa jornada. Conhecendo e compartilhando nossa experiência com os brasileiros que nos receberam tão bem desde que chegamos.

Para sustentar nosso viagem vendemos pulseiras com nome, que você pode encomendar por apenas 5 reais para colaborar com a nossa viagem. Pode escolher o nome e cores! Ficamos agora na casa do turistas vendendo. Esperamos por voces!

Muito obrigado! e se quiser pode acompanhar nossa jornada nas redes:

Muito obrigado! e se quiser pode acompanhar nossa jornada nas redes:

https://www.instagram.com/viviendoentodaspartes/

https://www.youtube.com/c/ViviendoEnTodasPartes