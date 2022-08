MAÇÃ/CEPEA: Comprador está procurando por Cat 1

Nesta semana (25 a 29/07), o estoque reduzido de maçã nas regiões classificadoras garantiu um bom giro de vendas, mesmo no fim do mês. Agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea relataram que a melhor saída ocorreu para as frutas Cat 1, que possuem melhor qualidade, e para as “sacolinhas”.Assim, o preço da fuji 110 Cat 1, por exemplo, subiu 5% no período, sendo comercializada por R$ 112,00/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras.

Notou-se, também, que já está tendo um considerável volume de maçãs importadas no mercado nacional, diante da baixa oferta no País.Para a próxima semana, agentes esperam que os preços voltem a subir, devido à baixa disponibilidade de maçã e ao início de mês, período em que geralmente as vendas melhoram.

Fonte: hfbrasil.org.br