5G vs parabólica: como pedir o kit gratuito para ver TV aberta

Parabólicas digitais começam a ser distribuídas no Brasil. Estimativa é de que migração de parabólicas convencionais para sinal digital seja concluída entre julho e agosto.

Por que é preciso substituir a parabólica?

A banda C, que transmite TV via satélite para parabólica atua na frequência de 3,7 GHz a 6,45 GHz. Enquanto o 5G, por sua vez, deverá utilizar de 3,3 GHz a 3,7 GHz, na chamada banda Ku. A sobreposição das redes poderia atrapalhar a nova tecnologia 5G. Como solução, a decisão foi pela migração total das antenas.

Na prática, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido. Portanto, ficou determinado no leilão do 5G que as empresas de telecomunicação vencedoras do edital precisariam substituir o equipamento antigo, geralmente de famílias de baixa renda, para a nova parabólica digital.

Quais as vantagens do 5G?

Com a troca das antenas, as famílias que utilizam a parabólica certamente continuarão a ter acesso gratuito aos mesmos canais após a interrupção do sinal convencional. No entanto, elas poderão utilizar o equipamento digital, cuja tecnologia apresenta uma qualidade de imagem mais nítida e áudio bastante superior ao padrão anterior.

Além disso, após efetuar a troca da parabólica, o conversor contará com equipamentos mais modernos e com mais tecnologia, no qual oferecerá disponibilidade para o expectador assistir uma transmissão de TV digital. Além disso, a tendência é o usuário ter acesso a novos canais e programação regional.

A família precisa fazer parte de algum programa social do governo federal, conforme os critérios do CadÚnico. Além disso, o grupo que solicitar a troca deve ter uma antena parabólica convencional instalada em casa e em pleno funcionamento.

As pessoas que utilizam outros sistemas de transmissão de TV, como as antenas digitais (interna ou externa) ou a TV por assinatura, não precisarão realizar a troca.

4. Como pedir o kit gratuito

Se o usuário estiver apto a receber o kit gratuito, ele deve ligar para o telefone 0800-729-2404 ou acessar o site da Siga Antenado (sigaantenado.com.br) para agendar a instalação da antena parabólica digital. Independentemente da maneira escolhida, o interessado deve informar o CPF ou Número de Identificação Social (NIS).