Agosto de 2022 começa congelante na Serra Catarinense

O primeiro dia a de agosto de 2022 foi marcado por baixas temperaturas, congelamento da superfície da água e a formação de gelo sob a relva.

A menor temperatura foi registrada no município de Bom Jardim da Serra com -5.6°C, através da Rede de Estações Keiser, na localidade de Terra do Gelo.

Em São Joaquim a Estação do INMET obteve o registro de -1.9°C no Vale do Caminhos da Neve, a 3km do centro de São Joaquim em outros lugares as temperaturas foram ainda menores. E o resultado foi os campos recobertos por um fina camada de Gelo. Houve também o congelamento da superfície da água em diversos pontos de São Joaquim.

Imagens da geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi

Imagens da geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe

Imagens da geada no Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira

As mínimas:

-5.6°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-3.8°C Painel / PWS

-3.4°C São Joaquim / Estações Keiser

-1.5°C Urupema / Epagri

-1.1°C Vargem Bonita / Estações keiser

-0.7°C Água Doce / Estações keiser

-0.4°C Lebon Régis / Estações keiser

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas (Governamentais e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br