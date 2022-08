Policiais da PMRv visitam no Hospital as crianças envolvidas no acidente de carro que caiu no rio

Nesta terça-feira, 2, policiais da PMRv estiveram no Hospital Santa Catarina, em Criciúma, visitando as crianças envolvidas no acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira, 29, quando um veículo caiu no Rio Sangão.

De acordo com a mãe, três das quatro crianças seguem internadas em decorrência da pneumonia desenvolvida pela grande ingestão de água, mas todas com estado de saúde estável.

Já, a mais velha está no Hospital Infantil Pequeno Anjo (HIPA), em Itajaí e encontra-se fora de perigo.

*A mãe das crianças autorizou a exibição das imagens.

