Solução em Serviço de Terraplanagem, conheça a Solo Plano

Solo Plano Terraplanagem, trabalhando com uma equipe altamente capacitada, para atender você da melhor maneira.

Especializada em atividades no ramo de terraplanagem, a Solo Plano oferece também uma rede completa de serviços em urbanização, pomares, açudes, vinhedos e estradas.

A empresa conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração, garantindo qualidade e eficiência em todos os trabalhos.

A Solo Plano vem escrevendo sua história desde 2009, sempre com muito trabalho e profissionalismo, conquistando um lugar de destaque entre as principais empresas do mercado.

Com equipe é especialista em construção, alargamento, prolongamento e abertura de estradas. Utilizando matéria prima natural encontrada no próprio trecho a ser melhorado. Tudo para facilitar seu dia a dia.

Conheça os serviços oferecidos pela Solo Plano

Pomar/Vinhedos

Preparo do local para realização de plantio deixando o mais limpo possível, para garantir maior eficiência dos trabalhos subseqüentes. As atividades dizem respeito retirada de vegetais e de pedras da superfície, Subsolagem ou Aração Profunda quando há camadas compactadas em profundidade superior à alcançada pelos arados.

Aterro – Desaterro

Nem sempre os terrenos possuem as especificações necessárias para o início da construção, para nivelamento de áreas irregulares e remoção dos entulhos, realizamos trabalhos como o aterro ou o desaterro com maquinas e caçambas apropriadas para a perfeita execução dos serviços.

Limpeza de Terreno

É indicada para deixar o solo nivelado receber a fundação da obra. Além disso, a limpeza consiste na retirada de entulhos, rochas, restos de vegetação, entre outros empecilhos. Promovendo ambiente mais propício para o início das obras, evitando qualquer tipo de obstrução ou problema.

Açudes

Garanti a oferta de água na sua propriedade com a construção de açudes, para manter a demanda hídrica visando o armazenar nos períodos úmidos, garantindo a oferta de agua para abastecimento e irrigação nos períodos de estiagem.

Cascalhamento

A fim de melhorar a vias de acesso não pavimentadas para o produtor poder transportar seu produto sem danifica-lo. Realizamos em toda região a manutenção das mesma, através de cascalhamento com maquinas especificas para o corte, carregamento, transporte e nivelar as vias.

Abertura de Estradas

Tem equipe especializada na construção, alargamento, prolongamento, abertura de boeiros, redes de drenagem ou conservação das estradas. Utilizando para tanto matéria prima natural em geral encontrada no próprio trecho a ser melhorado.



