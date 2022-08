Governo sanciona Piso Salarial da Enfermagem

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quinta-feira (4), com veto, o Projeto de Lei que institui piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto estabelece o valor mínimo inicial para o primeiro grupo em R$ 4.750,00, para segundo em R$ 3.325,00, e para o terceiro e quarto em R$ 2.375,00. Os valores começarão a valer quando a medida for publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. A instituição do patamar salarial era uma luta histórica da categoria, que representa cerca de 2,6 milhões de trabalhadores.

De acordo com a presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Betânia Maria Pereira dos Santos, mais de 80% da categoria recebe valores inferiores ao novo piso, que agora é lei.

Fonte: Agencia Brasil