Taça Sandra Santos de Voleibol: Emoção toma conta do Ginásio Juraci Santos

Emoção tomou conta do público presente no Ginásio de Esporte Juraci Santos no domingo (31), Taça Sandra Santos de Voleibol, Campeonato Municipal de Voleibol, promovido pelo Departamento Municipal de Esportes como parte do calendário do Festival de Inverno, em conjunto com a Secretária Municipal de Turismo, por meio da Secretária da Educação, Cultura e Desporto e Prefeitura Municipal de São Joaquim, nas categorias: livre masculino e livre feminino e, em especial para prestar uma homenagem à honrosa in memoriam Sandra Santos, a qual da nome a esse campeonato, através do esporte prestaram uma homenagem pra a maior atleta dentro da quadra, ” Sandra Santos” a qual se ‘agigantava’ no esporte.

Sandra Mara Souza dos Santos Rodrigues, mais conhecida como ‘Sandra Santos’ foi uma atleta e funcionária pública, que viveu em São Joaquim até o ano de 2011, a qual após se aposentar depois de 34 anos de serviços prestados a Prefeitura Municipal de São Joaquim, escolheu curtir seus últimos anos de vida na pacata cidade litorânea de Imbituba/SC.

Emoção no momento que seu filho Maykon recebe medalha homenagem Taça Sandra Santos de Voleibol.

Atleta que carregava muita garra, raça e qualidade em suas veias, herança obtida pela família de esportistas dos Santos. E com isto muito contribuiu com o esporte em São Joaquim.

São Joaquim prestou homenagem pra maior mulher que essa cidade já viu. Mãe exemplar, funcionária pública dedicada, avó coruja, esposa excepcional, sogra presente e confidente…A saudade e a dor no peito, são imensuráveis. Queria você aqui, mas sei que Deus tem um plano pra gente e você olha por nós todos os dias. Estarei presente nessa tarde no Ginásio que leva o nome da nossa vó, para te fazer uma merecida homenagem. Te amo, pra sempre. Disse emocionado seu filho, Maykon Kjellin.

Filha do eterno camisa 3 do Nevada e um dos fundadores, Adilson Santos e sua mãe, dona de casa, Maria Zélia Souza.Desde sempre, Sandra dedicou-se ao trabalho com exímia qualidade e se entregava de corpo em alma em tudo o que decidia fazer. Aos 15 anos de idade, foi convocada para a Seleção Sub 16 Catarinense de Voleibol. Dividiu a quadra com atletas renomadas do esporte joaquinense e tem em seu histórico muitas conquistas, sem precisamente quantas, porém quem a viu jogar sabe que não se limitou apenas ao Voleibol, na qual é lembrada até hoje, mas também, no Handebol, Basquete e até na Peteca, como ela sempre brincava ao contar suas histórias.

Em muitas oportunidades Sandra Mara participou da abertura de competições municipais e estaduais, em uma delas com Aristides Ribeiro Neto (Tidão), que foi um grande atleta e atualmente é sócio vitalício e membro da Diretoria do Veteranos Nevada.

A entrega da placa à família de Sandra Santos em agradecimento a sua contribuição e participação para com o esporte joaquinense.

Em Imbituba ficou conhecida como Rainha das Flores. Dedicou-se ao seu jardim, onde “viciou” outras amigas em plantas, mais precisamente em suculentas. Encontrava-se em seu viveiro mais de 400 espécies, das quais, quando as vendia doava o dinheiro arrecadado em prol o bem-estar dos animais de rua e quando as doava, incentivava novas pessoas no plantio das mesmas.

Veja as imagens: