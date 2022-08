Cresol mobiliza-se em prol do Dia C em parceria com demais Cooperativas

Data celebra a contribuição econômica e social das cooperativas para as nações

O primeiro sábado de julho, que foi comemorado neste ano no dia 03, é um marco para todas as cooperativas ao redor do mundo. Sejam cooperativas de crédito, de agropecuária, consumo, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços, ou ainda de transporte, todas celebram o Dia Internacional do Cooperativismo, bem como a sua contribuição econômica e social para as nações. Essa atuação é tão relevante que a própria Organização das Nações Unidas (ONU) tem mantido um estreito relacionamento com o setor, uma vez que seus projetos contribuem para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda mundial para a redução das desigualdades no mundo até 2030.

O cooperativismo é tão relevante e vem crescendo de forma substancial que, conforme dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2020, no mundo são mais de 1,2 bilhão de cooperados, 250 milhões de colaboradores e 3 milhões de cooperativas. Além disso, o anuário destaca que, no cenário mundial, mais de 10% das 300 maiores cooperativas do mundo são do ramo agropecuário, as cooperativas de seguros cresceram 39% nos últimos 10 anos, e as cooperativas de crédito representam 9,55% do mercado financeiro mundial. Já no cenário brasileiro, o anuário pondera que, em 2019, eram 5.314 cooperativas – sendo 827 de crédito –, 15,5 milhões de cooperados – sendo 10.786.317 de crédito –, e ainda 427.576 empregados, dos quais 71.740 são do ramo crédito. Outro dado relevante apontado pelo anuário é que, de cada 10 brasileiros, 4 conhecem o cooperativismo. Muito mais que um sistema econômico e social, o cooperativismo baseia-se na cooperação entre pessoas para mudar a sociedade e o mundo e, por isso, cresce e se consolida a cada dia como uma alternativa sólida e segura para crescimento pessoal e coletivo.

Para o Cooperativismo, comemorar o Dia C é estar comprometido e envolvido com as comunidades. Diante disso, em conjunto com as Cooperativas Cooperserra, Frutas de Ouro, Sanjo, Sicoob e Sicredi, a Cresol realizou doação ao Hospital de Caridade Coração de Jesus, revertida na compra dos equipamentos:

Emergência: Monitor Multiparâmetro, Oxímetro de Pulso Adulto com Cabo Auxiliar Pediátrico e Venoscópio Infantil.

SUS e Clínica Particular: Venoscópio Adulto

Esterilização: Mangueira para Autoclavar Instrumentais Cirúrgicos.

