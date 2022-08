Dicas para combater a rachadura nos pés, calcanhares

A rachadura nos pés surge quando a pele está muito seca e, por isso, acaba quebrando com o peso do corpo e das pequenas pressões das atividades do dia-a-dia, como correr para o ônibus ou subir escadas, por exemplo.

Assim, a melhor forma de evitar que surja a pele cascão com fissuras nos calcanhares consiste, principalmente, em manter os pés bem hidratados, passando creme, pelo menos, 1 vez por dia.

No entanto, para quem já tem o pé ressecado e rachado, existe um ritual de cuidados que deixa a pele novamente sedosa e macia, permitindo utilizar sandálias e chinelos sem vergonha.

Ritual de tratamento caseiro

Este ritual de tratamento para pés rachados deve ser feito, pelo menos, 2 vezes por semana ou todos os dias, durante períodos em que os pés estão muito ressecados.

1. Faça um escalda pés hidratante

O primeiro passo consiste em fazer um escalda pés, para amolecer a pele e abrir os poros, permitindo que o creme hidratante seja bem absorvido por todas as camadas de pele.

Para fazer o escalda pés deve-se:

Colocar um pouco de água morna dentro de uma bacia até atingir a altura de 8 a 10 cm, ou uma altura que permita mergulhar todo o pé na água; Adicionar 1 a 2 colheres de sopa de creme hidratante, dependendo da quantidade de água; Misturar bem o creme na água, para dissolver completamente; Mergulhar os pés por 5 a 10 minutos, para garantir que a pele fica mole e absorve o creme.

Idealmente, o escalda pés não deve ser feito com água muito quente, nem sem o creme hidratante, pois irá abrir e agredir os poros, podendo deixar a pele mais seca.

2. Seque os pés corretamente

Após terminar o escalda pés é muito importante secar bem a pele, para evitar o crescimento de fungos, especialmente entre os dedos do pé. No entanto, deve-se evitar esfregar a toalha na pele, pois essa ação deixa a pele mais irritada e contribui para o aumento do ressecamento.

Assim, o ideal é secar a pele com leves movimentos de pressão sobre a pele, para retirar o excesso de água, e depois deixar os pés ao ar livre durante 2 minutos, para que sequem completamente.

3. Retire o excesso de pele com uma lixa

Este passo do ritual é opcional e, geralmente, só deve ser feito quando já não existem rachaduras, mas a pele ainda continua grossa e ressecada. Nestes casos, após secar o pé com a toalha, mas antes de os deixar secar ao ar livre, deve-se utilizar uma lixa de pés, ou uma pedra pomes, por exemplo, para fazer movimentos leves sobre o calcanhar e retirar o excesso de pele morta.

Esta técnica também pode ser feita em outra regiões mais secas do pé, como a lateral do dedão. Depois, pode-se passar novamente o pé por água morna, ou retirar a pele que saiu, utilizando uma toalha, por exemplo.

4. Passe um creme hidratante

Quando o pé já está completamente seco deve-se passar um pouco de creme hidratante para fechar os poros e acabar a hidratação da pele. Quanto mais espesso for o creme, maior será o grau de hidratação, mas a escolha pode ser feita de acordo com as preferências de cada pessoa.

Depois de passar o creme, deve-se calçar uma meia para garantir que não é retirado pelo calçado e que é completamente absorvido pela pele. Além disso, a meia ajuda que o pé não escorregue, evitando possíveis quedas. Uma boa opção é fazer o ritual antes de dormir, para que se mantenha as meias por algumas horas e sem a pressão do sapato.

Receita caseira para combater a rachadura nos pés

Ingredientes:

– Acetil salicílico (AAS)

– Água oxigenada (Volume 10)

– Glicerina líquida

– Óleo de coco

Modo de preparo:

Em um recipiente, amasse 2 comprimidos de acetilsalicílico – o famoso AAS – até virar um pó bem fino, e acrescente aproximadamente 20ml de água oxigenada (volume 10) junto com um pouco de glicerina líquida e óleo de coco. Misture bem.

De preferência durante a noite, ainda no banho, faça uma esfoliação em todo o pé. Após sair do banho, aplique o produto apenas na região dos calcanhares. Em seguida, enrole o pé com plástico de cozinha ou recorte uma sacola e coloque uma meia por cima, para não escorregar.

A recomendação é manter durante a noite inteira, mas se preferir, fique somente por duas horas. Após retirar, não é necessário enxaguar com água, apenas passe um hidratante à base de vaselina ou ureia. Repita esse procedimento todas as noites.

Mas atenção: Não use essa receita em casos de alergia ao Acetil Salicílico (AAS).

Principais causas do pé rachado

A principal causa do pé rachado é a falta de hidratação, que deixa a pele menos flexível e mais fácil de quebrar. No entanto, existem alguns fatores que contribuem para a perda de hidratação, como:

Andar muito tempo descalço;

Utilizar frequentemente sandálias e chinelos;

Estar acima do peso;

Tomar banho com água muito quente.

Além disso, quem não bebe a quantidade de água necessária durante o dia também tem uma pele mais seca e, por isso, tem maiores chances de ficar com os pés rapidamente ressecados.

Quem tem estes fatores de risco deve passar creme hidratante, pelo menos, 1 vez por dia, depois do banho ou antes de deitar, por exemplo, para garantir que a pele está bem hidratada e que não corre o risco de quebrar durante o dia-a-dia.

