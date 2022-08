Filas são registradas nesse momento na Serra do Rio do Rastro; Fluindo

Mesmo com pontos de congelamento na pista o trânsito é intenso na SC 390.

E na madrugada desta sexta-feira, 19, e também nas primeiras horas da manhã, foram registrados dois pontos de congelamento de pista na SC-390.

Nesse momento há registro de filas ao longo da SC 390, na Serra do Rio do Rastro. O grande número de veículos e pontos com gelo na pista atrapalham o trânsito, mas a rodovia segue liberada. Uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está controlando o trânsito no local.

O congelamento de pista é relativamente comum nesta época do ano na Serra do Rio do Rastro.

Atualização

No momento, não há mais pontos de congelamento na região da Serra do Rio do Rastro. Entretanto, devido ao período em que o pavimento esteve congelado, alguns veículos de carga se encontram com pane e/ou parados na região.

Trânsito fluindo com lentidão, apenas para veículos leves