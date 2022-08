São Joaquim te espera para a 22°Festa Nacional da Maçã de 7 a 11 setembro; veja toda a programação

A Capital Nacional da Maçã e a Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude vai realizar 22ª Festa a Nacional da Maçã em “edição especial” de 7 a 11 de setembro, no Parque de Exposições Geraldo José Coral. Sendo a primeira festa a ser realizada durante a época da florada das macieiras um “show à parte”. Mas a fruta protagonista da festa não vai faltar por causa da tecnologia que garante o fornecimento de maçã o ano todo através dos sistemas de armazenamento.



Com uma vasta programação, uma incrível estrutura com 03 palcos divididos em atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais e o Palco Fuji, uma arena fechada que trará os shows nacionais.

Veja a programação completa “oficial” da Festa Nacional da Maçã 2022

Atrações/Shows

07 de setembro – Guilherme e Benuto;

08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha;

09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Cris no Beat;

10 de setembro – Israel e Rodolfo;

11 de setembro – Marcos e Belutti.

Os ingressos estão disponíveis on line, por meio deste link, nas modalidades Pista, Vip e On Stage.