Como as redes sociais afetam a saúde mental; Confira alguns sinais

Como perceber que o tempo em que passamos nas redes sociais está afetando a nossa saúde mental? Como não deixar o smartphone se tornar uma extensão do nosso corpo? E como reduzir esse impacto e evitar que a internet se transforme em um risco para desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão? Para o ator britânico Tom Holland, o Homem-Aranha dos atuais filmes da Marvel, a sensação foi de sufocamento, como mostra o vídeo abaixo, publicado recentemente no seu Instagram oficial, em que o astro foi bem direto na legenda: “Olá e adeus… Estou dando uma pausa nas redes sociais pela minha saúde mental”:

Estou dando um tempo nas redes sociais pela minha saúde mental. Porque acho o Instagram e o Twitter estressantes e sufocantes. Me sinto preso e surto quando leio certas coisas sobre mim on-line e, em última análise, isso estava fazendo muito mal para o meu estado de saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar os aplicativos – disse Tom no vídeo, que seguiu explicando como funciona uma iniciativa beneficente patrocinada por um fundo mantido por ele e seus irmãos a favor da saúde mental de jovens e completou: – Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer. (…) Obrigado por ouvir. Eu vou sumir do Instagram novamente. Obrigado pelo seu amor e apoio, falo com vocês de novo em breve.

Sinais

Checar as redes sociais é a primeira coisa que você faz ao acordar e a última que faz, antes de dormir;

Checar as redes repetidas vezes durante o dia;

Sintomas de F.O.M.O.: medo de ficar por fora ao perder atualizações nas redes;

Sensação de precisamos de interações, como curtidas e comentários, para nos sentirmos felizes;

Depender da validação de conhecidos e estranhos na internet;

Trocar programas com os amigos por ficar em casa na internet ou jogando videogame;

Preferir experiências virtuais a presenciais;

Ficar mexendo no celular durante conversas e jantares com amigos e parentes;

Ter sinais de ansiedade em relação à espera de interações na internet;

Começar a ter sintomas de depressão relacionados ao excesso ou à falta de interações nas redes;

Falta de concentração em tarefas não virtuais;

Necessidade de postar todos os acontecimentos do seu dia.

As redes sociais são parte da vida da maioria das pessoas hoje em dia, inclusive profissionalmente. O problema é quando ela se torna um vício e uma fonte de estresse. Já existe até um transtorno específico ligado a isso, chamado de F.O.M.O., do inglês Fear of Missing Out, ou medo de ficar por fora dos acontecimentos, de não conseguir acompanhar as atualizações, o que faz a pessoa se sentir obrigada a manter-se presa, conectada às redes sociais o dia todo. Mas quando saber que é hora de dar um tempo, como Tom? Ou ao menos de reduzir o tempo gasto on-line?

Sempre que as nossas experiências virtuais começarem a se sobrepor às experiências na vida real, é um indicativo de que precisamos ficar atentos. Quando precisamos desesperadamente de mais conexão para nos sentirmos bem e conseguirmos o mesmo nível de satisfação que tínhamos anteriormente, assim como acontece com os usuários de álcool, cigarro e outras drogas – responde o psicólogo Cristiano Nabuco, que é coordenador do grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

O especialista lembra que o nosso cérebro é extremamente vulnerável às avaliações sociais. Então, sempre que sabemos que alguém está nos avaliando, isso cria em nós um estado de vulnerabilidade psicológica. Desta maneira, quando começamos a usar as redes sociais para compartilhar diariamente ou até várias vezes o nosso dia a dia, como o prato de pizza, a ida na academia, o encontro com o namorado ou o apartamento novo, postando quase impulsivamente, começamos a enfrentar o perigo de entrar num espiral de ansiedade e depressão.

Irritabilidade, ansiedade e pensamento acelerado são sinônimos comuns de excessos. Sendo assim, fazer pausas nas redes sociais é sinônimo de saúde mental. Nesse momento pós-pandemia, onde todos de alguma forma fizeram hard usos de tecnologias, quem conseguir se manter afastado delas estará alimentando o cérebro com outros ganhos mais saudáveis e diversificados – ressalta a psicóloga Andrea Jotta, pesquisadora em Educação e professora convidada do curso de Psicologia Intermediada por Tecnologias da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

De acordo com os especialistas entrevistados, esse processo funciona da seguinte maneira:

Quanto mais as pessoas dão um retorno positivo ou negativo às nossas postagens, vai sendo criado um “norte magnético invisível” de como nos comportar, inconscientemente.

Seguir por essa linha é perigoso, pois é a linha da hipervalorização. E essa hiper, megavalorização vai aumentando de importância dentro das nossas vidas.

Quando, por exemplo, um adolescente começa a preferir as experiências virtuais, como ficar em casa jogando videogame ao invés de sair com os colegas, isso começa a fazer com que ele deixe de praticar certas habilidades que serão importantes na vida adulta, fazendo, por exemplo, que esse jovem não consiga mais falar sobre os seus sentimentos, da própria percepção de si mesmo, de sentir empatia, de fazer associações entre emoções e lembranças, da capacidade de criar atratividade para o outro, de criar uma riqueza de narrativa, da facilidade de fazer reflexões ou ainda de puxar a sua memória de longo prazo e compartilhá-la com outra pessoa. Na medida em que um jovem fica o tempo todo conectado, o seu discurso fica mais estreito, mais raso, fazendo com que a sua própria capacidade de troca e, obviamente, de ser percebido como alguém interessante, despenque – exemplifica o psicólogo Cristiano Nabuco.

Uma pesquisa realizada no Reino Unido, antes da pandemia de Covid-19, mostrou que 51% dos adolescentes entrevistados em uma grande amostra afirmaram que se sentiriam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas.

Isso nos faz pensar que os próprios adolescentes já estão percebendo que as redes sociais criam uma falsa necessidade de que temos que continuar postando para nos sentirmos aceitos, pertencentes, gerando assim uma espiral quase compulsória de postar-checar-postar-checar, roubando tempo e experiências ricas da vida concreta, real – observa Cristiano Nabuco.

Uma segunda pesquisa, também realizada no Reino Unido antes da pandemia de Covid-19, revelou um dado alarmante: meninas adolescentes que gastavam mais de três horas em redes sociais por dia apresentavam um aumento de 75% no risco de desenvolver comportamentos autolesivos, como automutilação e tentativas de suicídio.

Isso acontece exatamente pelo fato delas entrarem nesse looping de redes sociais, hipervalorizando essas relações sociais e sentindo-se diminuídas em algum momento nessas relações. Esse aumento da ansiedade de forma significativa, a necessidade de ficar on-line e “checando” as redes sociais o tempo todo, a preocupação quando o sinal de internet está baixo ou ruim ou ainda quando a bateria do celular vai acabar. Essa hipervalorização torna a existência virtual é muito maior do que de fato é e merece atenção dos pais e familiares – esclarece Cristiano Nabuco.

O especialista ainda alerta para alguns sinais que não devem ser ignorados, como quando a pessoa não larga mais o celular ou computador em momento algum, se recusa a sair até para passear ou a fazer algo de que gostava antes para ficar on-line. Ele compara esse comportamento ao indivíduo dependente de drogas. O caso é ainda mais grave com crianças e adolescentes. No momento em que esse jovem tem a restrição ao acesso, torna-se agressivo e expõe uma inabilidade emocional.

É fato que uma compulsão por tecnologia é mais difícil de perceber e diagnosticar do que uma compulsão por bebidas alcoólicas ou compras. Até porque, com a pandemia, as telas digitais se tornaram a grande janela para o mundo. E com isso, aquilo que já não vinha bem aumentou de uma forma significativa.

Um estudo divulgado pela agência de marketing digital Sortlist revelou que os brasileiros gastam mais de 10 horas por dia navegando na internet, sendo que três horas e 42 minutos desse tempo é para acessar as redes sociais. Os dados coletados também apontam que o Brasil é o terceiro país que mais gasta tempo da internet, por volta de 10 horas e 12 minutos por dia conectado. Praticamente 100, 110 dias por ano que gastamos nas telas. E isso, sem dúvida, faz com que muitas das experiências que deveríamos viver na vida real sejam deixadas de lado.

E Cristiano Nabuco faz outro alerta: o que estamos vivendo hoje não é nada perto do que vai acontecer quando estivermos com o 5G funcionando a todo vapor, além da disseminação do metaverso entre os jovens. Por isso mesmo é tão importante a divulgação de grupos para o tratamento de dependência tecnológica, como esse que o profissional de psicologia coordena. Pedir ajuda é fundamental, como alertou Tom Holland em seu vídeo.

Andréa Jotta (@andreajotta) é psicóloga, pesquisadora e professora convidada dos cursos de Psicologia Intermediada por Tecnologias da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Cristiano Nabuco (@cristianonabuco) é psicólogo e coordenador do grupo de @dependenciastecnologicas.ipq do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

