PMRv INICIA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA REGIÃO SERRANA

Na tarde desta quinta-feira, 25 de agosto, a Polícia Militar Rodoviária deu início as ações voltadas ao programa de educação para o trânsito, aos alunos do 5º ano do Colégio Paradigma, município de São Joaquim.

A ação foi conduzida pelo ST PM Sales, e encontra-se alinhada com a Resolução 871/21 do Contran, que estabelece o tema, a mensagem e o cronograma das campanhas educativas de trânsito a serem realizadas no decorrer de 2022, dentre eles, a Semana Nacional do Trânsito, previsto para o período de 18 à 25 de setembro, tendo como tema principal: “Juntos Salvamos Vidas”.

Na ocasião, a escola fez uma grande surpresa ao referido policial com uma homenagem ao dia do soldado, celebrado em todo País neste dia 25, com uma linda performance dos pequeninos do pré escolar.

Fonte: 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.