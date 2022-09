Festa Nacional da Maçã inicia hoje, 7 de Setembro com show nacional de Guilherme e Benuto

A partir desta quarta-feira, 7, todos os caminhos levarão para a cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, com o início da 22ª Festa Nacional da Maçã, que promete atrair milhares de turistas a uma das cidades mais frias do Sul do Brasil até o próximo domingo (11) para curtir grandes atrações da música regional e nacional.

No palco principal, a primeira noite contará com show nacional da dupla Guilherme e Benuto que devem colocar no repertório grandes sucessos da carreira como “Batom Vermelho”, “Haja Colírio”, “Vagabundo Chora”, “Pulei na Piscina”, e muitas outras.

A programação ainda contará com shows de Paulinho Mocelim e Dazaranha, na quinta-feira (8), com entrada gratuita. Já na sexta-feira (9) sobem ao palco a dupla Bruninho e Davi, e DJ Chris no Beat. O sábado (10) será de show com a dupla Israel e Rodolffo com os hits “Batom de Cereja”, “Ex Alcoolizado”, “Nem Namorando e Nem Ficando” e pra fechar o evento com chave de ouro, o domingo (11) será com a dupla Marcos e Belutti.

Serão três palcos montados no Parque da Maçã, em São Joaquim, sendo que um deles será dedicado a atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha; o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais, e o Palco Fuji, que será montado em uma arena fechada com capacidade para até 8 mil pessoas, no qual serão realizado os shows nacionais. Neste último, haverá cobrança de ingresso.

Programação completa:

Quarta-feira (07/09)

16h00 — Desfile oficial no Centro de São Joaquim na rua Lauro Müller;

18h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

18h00 — Abertura do Museu de Arte e Cultura da Festa Nacional da Maçã;

18h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

18h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

18h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1

18h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2

18h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

18h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

19h00 — Cerimônia Oficial de Abertura da 22ª Festa Nacional da Maçã — Palco Gala;

21h00 — Show Chê Lokedo — Palco Gala;

23h00 — Gravação do DVD Grupo Matizes — Arena Fuji;

00h30 — Show com Guilherme e Benuto — Arena Fuji

Quinta-feira (08/09)

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

14h00 — Show musicais “músicos destaques do Festival Municipal da Canção e convidados” — Palco Gala;

19h00 — Show Musical com Zé Henrique — Palco Gala;

20h00 — Show Banda San Marino — Palco Gala;

22h00 — Show com Paulinho Mocelim — Arena Fuji;

23h30 — Show com Dazaranha — Arena Fuji.

Sexta-feira (09/09)

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

13h00 — Abertura da ExpoFeira “3ª Exposição incentivo Primavera Crioula” — Camping Parque Nacional da Maçã;

16h00 — Missa Crioula — Palco Gala;

18h00 — Show de Dança com o Grupo Dançar Passarela — Palco Gala;

19h00 — Show Musical “Dakele Jeito” — Palco Gala;

20h00 — Show Capitão Faustino — Palco Gala;

21h00 — Show Som do Sul — Palco Gala;

23h00 — Show com DJ Chris no Beat — Arena Fuji;

00h30 — Show com Bruninho e Davi — Arena Fuji;

Sábado (10/09)

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

10h00 — Início do 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã — CTG Minuano Catarinense;

10h00 — 1º Concurso Cultural do Grupo de Arte e Cultura Raízes do Tempo e GDG Portela — CTG Minuano Catarinense;

13h00 — 32ª Feira da Novilha e Novilho, entrada de animais — Pista de Remates do Parque Nacional da Maçã;

13h00 — Abertura da ExpoFeira “3ª Exposição Incentivo Primavera Crioula” — Camping Parque da Maçã;

16h00 — Show com Grupo Seiferts — Palco Gala;

17h00 — Show Musical Alcione e Alcionei — Palco Gala;

18h00 — Show Zando e Banda Galileo — Palco Gala;

20h00 — Show Grupo Trinca — Palco Gala;

22h00 — Show Grupo Galopaço — Palco Gala;

00h00 — Show Henrique Hames — Arena Fuji;

U01h00 — Show Israel e Rodolffo — Arena Fuji

Domingo (11/09)

08h00 — 32ª Feira da Novilha e do Novilho “visitação e leilão” — Pista de Remates do Parque Nacional da Maçã;

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

10h00 — 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã — CTG Minuano Catarinense;

10h00 — 1º Concurso Cultural do Grupo de Arte e Cultura Raízes do Tempo e GDG Portela — CTG Minuano Catarinense;

10h00 — Show Gospel com a Banda Gratidão — Palco Gala;

14h00 — Show Infantil Mundo Kids — Palco Gala;

17h30 — Show Garotos de Ouro — Palco Gala;

20h00 — Show Martinez e Diana — Arena Fuji;

21h00 — Show Marcos e Belutti — Arena Fuji;

00h00 — Show Pirotécnico de Encerramento da 22ª Festa Nacional da Maçã.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento (www.festanacionaldamaca.com.br) tanto na modalidade individual para cada dia, como também para o passaporte. Os valores são a partir de R$ 20,00.