6° Ovelhaço da Serra é lançado durante a Festa Nacional da Maçã

No final de semana, junto da programação da 22° Festa Nacional da Maçã foi lançado O 6° Ovelhaço da Serra o qual será realizado no dia 26 de novembro.

O lançamento feito pelo ASCIJO – Associação Empresarial de São Joaquim, FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, do Núcleo de Ovinicultores e do Núcleo Jovem Empreendedor, a 6° edição do evento que fomenta a economia e o turismo. O evento e voltado ao agronegócio de ovinos contou com grande público e autoridades tiverem presente e as soberanas da festa da Maçã.

O evento contará com muita gastronomia, atrações culturais, inovação, empreendedorismo.