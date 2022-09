Os “100 anos” de João Viera de Córdova em São Joaquim – Saúde e longevidade do Tropeiro

Ele já foi tropeiro madrinheiro descendo a antiga trilha da Serra da Nova Veneza e da Serra do Rio do Rastro com cargueiros e tropas para a região sul, nascido na localidade de Luizinho em 18 de setembro de 1822 seu João Viera de Córdova retornou para as suas origens para comemorar o seu centenário em companhia de filhos, sobrinhos, amigos e familiares.

A comunidade do Luizinho esteve em festa neste último domingo (18) com os familiares de seu decano o senhor João Vieira de Córdova, conhecido pela alcunha de João Madruga velho corredor de carreiras e deu espírito bem aventureiro.

Veja o vídeo:

A confraternização ocorreu no Salão de Festas da Capela, com direito a brindes, espeto corrido e um feliz aniversário histórico com as velinhas apontando os 100 anos de muita longevidade e saúde de seu João Vieira de Córdova.

-“Quero agradecer aos meus filhos, sobrinhos, netos e toda a família por estarem todos aqui reunidos comigo e tenham certeza que o ano que vem estarei aqui de novo comemorando o aniversário de 101 anos” Respondeu contente o ex-tropeiro João.

Veja as imagens: